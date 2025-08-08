R. Moldova va putea obține date mai precise despre starea vremii, apei și a solului

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei. Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului, anunță Ministerul Mediului.

Noile tipuri de stații vor furniza date în timp real despre temperatură, precipitații, umiditate și nivelurile râurilor, contribuind astfel la:

îmbunătățirea prognozelor meteo și a avertizării timpurii;

luarea unor decizii rapide și informate în caz de fenomene extreme;

susținerea fermierilor în alegerea momentului optim pentru semănat, irigare sau recoltare;

gestionarea eficientă a resurselor de apă.

Inițiativa are drept obiectiv creșterea rezilienței sectorului agricol în fața schimbărilor climatice și fenomenelor extreme.

În deschiderea evenimentului, Secretara de Stat, Aliona Rusnac, a subliniat importanța instalării stațiilor pentru efectuarea măsurărilor de înaltă precizie, esențiale în monitorizarea resurselor de apă și a condițiilor meteorologice. Totodată, a exprimat recunoștința față de partenerii de proiect pentru contribuția valoroasă adusă în sprijinul locuitorilor și fermierilor din Moldova.

„Șapte stații moderne meteorologice, paisprezece senzori de temperatură și umiditate a solului, cinci stații hidrologice în zona de sud a țării au fost achiziționate cu suportul Guvernului Japoniei și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova. Alte șase stații hidrologice automate, amplasate în bazinul râului Nistru, dintre care stațiile de la Unguri și Răscăieți dotate suplimentar cu pluviometre și senzori de măsurare a temperaturii și umidității aerului, au fost modernizate cu sprijinul Suediei și al PNUD”, potrivit comunicatului Ministerului Mediului.

Ministerul Mediului apreciază contribuția partenerilor de dezvoltare oferită țării noastre în modernizarea infrastructurii de mediu și în promovarea unei gestionări sustenabile a resurselor naturale.