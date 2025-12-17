R. Moldova va negocia cu BERD un împrumut suplimentar, în valoare de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării a două „tronsoane de drum de importanță strategică”

R. Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent proiectului de reabilitare a drumurilor din Moldova.

Conform avizului, în urma suplimentării finanțării, vor fi modernizate la standarde europene două sectoare importante de infrastructură rutieră. Este vorba despre al doilea sector al centurii municipiului Chișinău (M2), cu o lungime de 9,4 kilometri, care va fi extins la patru benzi de circulație. Totodată, va fi reabilitat drumul M1, ce asigură conexiunea dintre frontiera cu România (Leușeni), Chișinău, Dubăsari și frontiera cu Ucraina, pe o distanță de 84 de kilometri.

În comunicat este specificat că Guvernul R. Moldova a solicitat suplimentarea împrumutului pentru a garanta finalizarea lucrărilor de reabilitare a tronsoanelor M1 și M2 în conformitate cu standardele europene. Aceste drumuri au fost incluse în Regulamentul UE privind dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T).

Împrumutul inițial a fost contractat anul trecut, pe baza unor studii realizate în anii 2014 și 2021. Executivul subliniază că, în perioada 2021–2025, sectorul construcțiilor rutiere a fost puternic afectat de crizele economice, fapt care a determinat creșterea costurilor pentru materiale și manoperă cu până la 39%, se arată în comunicatul de presă. După semnarea Acordului, acesta urmează să fie ratificat de Parlament.