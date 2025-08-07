R. Moldova va fi reprezentată în premieră la Jocurile Mondiale, la probele de Kickboxing, Dans Sportiv și Muay Thai

Sportivii și antrenorii lotului național de Kickboxing au primit astăzi, 7 august, Drapelul de Stat al R. Moldova pentru participarea la Jocurile Mondiale, care se vor desfășura în perioada 9–15 august 2025, la Chengdu, China.

R. Moldova va participa în premieră la această competiție, fiind reprezentată de cinci sportivi, delegați ai Federației de Kickboxing WAKO, Federației de Dans Sportiv și Federației de Muay Thai, se arată în comunicatul de presă al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

În cadrul unei ceremonii oficiale, care s-a desfășurat la MEC, Drapelul Republicii Moldova a fost înmânat sportivului Stanislav Reniță, în prezența antrenorilor Anatolie Ignat și Eugen Musalimov, precum și a președintelui Federației de Kickboxing WAKO Tudor Gorea. Ceilalți sportivi ai lotului național au fost deja delegați la competiție, iar restul echipei urmează să se alăture acestora în perioada imediat următoare.

„Participarea unui număr atât de mare de sportivi din R.a Moldova la Jocurile Mondiale este o premieră națională și reflectă evoluția continuă a sportului la nivel național, precum și recunoașterea internațională a performanțelor sportivilor moldoveni”, susține Marcel Marin, șef de direcție la MEC.

La Jocurile Mondiale din anul 2025, R. Moldova este reprezentată de: Stanislav Reniță – Kickboxing, K1 – 63,5 kg, care va intra în competiție pe 10 august; Artiom Livădari – Muay Thai – 86 kg, 9 august; Anastasia Glazunova și Alexey Glukhov – Dans Sportiv, 9 august