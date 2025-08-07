R. Moldova și Ucraina prelungesc Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la sfârșitul anului 2027

Decizia a fost luată pe 7 august, la Chișinău, în urma discuțiilor dintre secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și adjunctul ministrului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, responsabil de domeniul transporturilor, Serhii Derkach.

Liberalizarea transportului bilateral și de tranzit reduce barierele birocratice, eficientizează circulația mărfurilor și contribuie la scăderea costurilor logistice atât pentru operatorii economici din R. Moldova, cât și pentru cei din Ucraina.

Prin astfel de măsuri, R. Moldova își consolidează poziția de actor regional relevant pe harta logistică europeană, nu doar ca stat de tranzit, ci și ca viitor centru regional de conectivitate între Uniunea Europeană, regiunea Mării Negre și țările din Parteneriatul Estic.

Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și adjunctul ministrului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, responsabil de domeniul transporturilor, Serhii Derkach/ sursa: MIDR

Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit al mărfurilor dintre R. Moldova și Ucraina a fost semnat pentru prima dată în anul 2022, într-un context regional de criză, în spirit de solidaritate și cooperare. Pe baza rezultatelor obținute, printre care se numără dublarea volumului schimburilor comerciale și creșterea semnificativă a fluxului de mărfuri, prelungirea acordului reprezintă angajamentul celor două state pentru consolidarea cooperării economice și creșterea conectivității.