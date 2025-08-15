Putin și Trump s-au întâlnit „ca niște prieteni”, notează presa occidentală

Mass-media occidentală a remarcat că summitul de la Alaska dintre Putin și Trump a început într-o atmosferă practic prietenoasă. Președintele SUA l-a întâmpinat călduros pe liderul rus, acuzat de crime de război. Meduza a selectat câteva fragmente din articolele presei din occident.

Agenția de știri Reuters a scris că „Trump și Putin s-au salutat ca niște vechi prieteni”. Potrivit publicației, a spune că primirea lor a fost călduroasă „ar fi aproape o subestimare”.

Jurnaliștii CNN au remarcat că „limbajul corporal la summit a fost orice, dar nu rece”.

„Putin este cunoscut pentru faptul că își exprimă atitudinea față de ceea ce se întâmplă prin postura corporală. Foștii președinți ai SUA au remarcat obiceiul său de a sta cocoșat în timpul întâlnirilor, ceea ce era un semn al dezinteresului său. În Alaska, el nu a stat cocoșat”, a scris CNN.

Cei de la The New York Times au observat că Trump a organizat pentru Putin o serie de evenimente de bun venit – survolul avioanelor militare, covorul roșu, strângerea de mână prezidențială și o plimbare cu Trump în limuzina prezidențială. Trump l-a aplaudat chiar pe Putin când acesta se apropia de el pe covorul roșu.

Iar NBC a scris că „primirea aparent călduroasă a lui Trump față de Putin contrastează puternic cu ciocnirea dintre Trump și Zelensky la Casa Albă la sfârșitul lunii februarie”.

Vineri, 15 august, în Alaska are loc summitul de pace la care delegațiile SUA și Rusiei, în frunte cu președinții Vladimir Putin și Donald Trump, vor încerca să ajungă la un acord de pace în Ucraina. Aceasta este prima întâlnire a celor doi șefi de stat din ultimii șase ani, dar și prima vizită a liderului de la Kremlin în Statele Unite din ultimii zece ani.

Discuțiile au început după ora 22:00 și, potrivit Kremlinului, vor dura șase-șapte ore.