Prognoza meteo pentru vineri: într-o regiune a țării se așteaptă precipitații

Vineri, 16 octombrie, vremea va în mare parte înnorată, potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM). În toate regiunile țării vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 18 km/h.

În nordul republicii, sunt prognozate ploi slabe. Valorile în termometre vor ajunge la 10 grade Celsius.

În regiunea centrală, vremea va fi înnorată, cu temperaturi maxime de 13 grade Celsius.

În sudul țării cerul, de asemenea, va fi noros, iar temperaturile vor atinge valori de 15 grade Celsius.