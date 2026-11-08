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Prognoza meteo: cer noros și temperaturi scăzute duminică în R. Moldova

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Cerul va fi predominant senin duminică, 8 noiembrie, în R. Moldova. Potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), în nordul țării sunt așteptate și ploi slabe.

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În nordul republicii, cerul va fi noros, iar temperaturile vor ajunge la 5 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 9 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 50%.

În regiunea centrală, vremea va fi înnorată și cu temperaturi maxime de 8 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu 9 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge la 50%.

În sudul țării sunt prognozate temperaturile vor atinge valori de 9 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 9 km/h, în timp ce umiditatea aerului va fi de 50%.

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