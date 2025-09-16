Profil de integritate: Vladimir Mitru. Angajat al Primăriei Chișinău, în trecut consilierul unui ministru din Guvernul Filip și deținătorul unei firme asociate lui Platon

În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin.

Profilurile sunt publicate în perioada 1-24 septembrie 2025 de către Moldova Curată. Datele au fost colectate și structurate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Metodologiile de selectare și de investigare a integrității candidaților pot fi consultate aici. Profilurile altor candidați pot fi citite aici.

Informații generale

Vladimir Mitru (39 de ani) este candidatul cu numărul 10 pe lista Blocului electoral „Alternativa”. În prezent, el ocupă funcția de consilier în cabinetul primarului general al Chișinăului, Ion Ceban, funcție pe care o deține din 2019. Vladimir Mitru a obținut licența în științe economice și masteratul în finanțe la Institutul Internațional de Management IMI-NOVA, dar și un master în administrare publică la Academia de Administrație Publică din cadrul Guvernului R. Moldova. Din 2016 și până în 2017 a fost consilier al viceprim-ministrului și ministrului Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmîc, în Guvernul Filip.

Integritatea în activitatea politică

Din 2022, Mitru deține calitatea de membru al Partidului Politic MAN.

Integritatea în gestionarea averii și intereselor personale

Conform declarației de avere și interese personale depuse la Comisia Electorală Centrală, Vladimir Mitru a avut, pe parcursul anului 2024, venituri salariale de aproximativ 221 de mii de lei de la Primărie și o donație de 7 mii de euro de la mama sa.

În ultimii ani, el a primit cu regularitate donații din partea mamei. În perioada 2022-2024, valoarea acestor donații a ajuns la 45 de mii de euro, echivalentul a circa 880 de mii de lei. Contactat de Moldova Curată, Vladimir Mitru a precizat că mama sa locuiește în Franța din anul 2004 și că toți banii pe care i-i donează provin din veniturile ei legale, declarate atât în Franța, cât și la intrarea în Republica Moldova. El a adăugat că există documente care confirmă proveniența acestor sume.

La capitolul imobile, Mitru deține ¼ cotă parte dintr-un apartament cu o suprafață de 74,1 m.p., procurat de părinții săi în 1995. Valoarea de piață a apartamentului este de 1,3 milioane de lei, însă el arată că a fost procurat cu 416 mii de lei, explicând această diferență prin evoluția economiei de piață și prin mecanismul cererii și ofertei. În 2024, Ziarul de Gardă a scris că în mai 2007, apartamentul a fost pus sub sechestru, iar, în noiembrie 2023, asupra bunului a fost aplicată interdicție.

Pentru Moldova Curată, candidatul a precizat că sechestrul a fost aplicat în contextul unei datorii nesemnificative față de un executor judecătoresc. „Asta era legat cu tăticul meu (…) și eu pur și simplu nu m-am ocupat de documentele la apartamentul dat. Acolo era ceva o plată nestinsă la executorul judecătoresc, pe care eu am stins-o anul trecut sau anul acesta, și nu mai există datoria, a rămas doar înregistrarea dată”, a spus Vladimir Mitru.

El mai declară un autoturism de model Skoda Superb, fabricat în 2017 și dobândit în 2018 cu 25 de mii de euro. Titularul mașinii este compania Grando Invest Trading SRL, specializată în transporturi rutiere de mărfuri, al cărui fondator este compania Global Trade House Gi Fzco din Dubai, Emiratele Arabe Unite, activă în principal în exporturi către Vietnam, Indonezia și Uganda. Întrebat despre automobilul pe care îl utilizează, Mitru a răspuns că este vorba despre un contract de procurare pe termen lung, iar mașina nu a devenit încă proprietatea sa. „Eu trebuie să declar ceea ce folosesc sau ceea ce este în proprietate, și eu, din buna intenție, am declarat automobilul pe care îl folosesc, care nu este în proprietatea mea, este în posesia mea în baza unui contract de răscumpărare pe o perioadă determinată de timp”, a precizat el.

Întrebat despre legăturile pe care le are cu firma respectivă și dacă îl leagă vreo activitate de aceasta, Vladimir Mitru a răspuns că nu este fondator, nu deține nicio funcție de conducere și nu este implicat în activitatea firmei.

În prezent, Vladimir Mitru figurează în calitate de fondator al companiei Expert Proiect SRL, specializată în comerț, unde deține o cotă de participare de 50% cu o valoare de piață de 5,4 mii de lei. Până în 2022, el a deținut o cotă de 20% din firma Parada-Tex SRL, care se regăsește în lista persoanelor juridice în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, listă aprobată prin ordinul directorului Serviciului Informații și Securitate din 25 ianuarie 2024. Între timp, compania a fost lichidată.

Pentru Moldova Curată, Vladimir Mitru a precizat că nu a avut vreo activitate în cadrul companiei după anii 2012-2013 și că nu cunoaște ce s-a întâmplat cu aceasta în perioadă următoare. „Nu am administrat-o, nu am avut nici o tangență și absolut nu știu ce a fost cu ea, pentru că vedeți că cota mea parte era de 20%. (…) Eu eram ca beneficiar, dar nu aveam nici o tangență nici cu celălalt asociat, care avea 80%, și nici nu mai aveam nici o activitate. Și în general, foarte multe falsificări s-au făcut în compania dată, adică sunt multe probe, multe situații, că chiar nu am nici o tangență. (…) Nu pot să răspund pentru unele acțiuni care s-au întâmplat cu o companie sau alta, sau niște ilegalități cu compania dată, chiar, într-adevăr, nu aveam nici o tangență. (…) Când o companie există într-o listă de interdicție, dar persoana fizică nu este (în acea listă – n.n.), acestea sunt două subiecte separate. În momentul în care eu ca persoană nu sunt într-o listă de interdicție, nu ar fi bine să apară anumite situații în care ar putea să fie, cumva, la nivel de imagine asociată cu mine. (…) Cu Veaceslav Platon nu mă cunosc, nu l-am văzut și niciodată nu am vorbit personal cu el. Cum și de unde compania dată a apărut într-o legătură cu persoana dată (…) eu chiar nu cunosc despre acest lucru”, a punctat Vladimir Mitru.

Integritatea în exercitarea funcțiilor publice și/sau de partid

În 2023, Ziarul de Gardă a scris că Vladimir Mitru, consilier al primarului capitalei, era acuzat de implicare directă în diminuarea forțată a valorii contractuale a unei livrări de utilaje către Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, semnate cu compania „Aria-Duca” SRL. Potrivit administratorului firmei, Victor Duca, Mitru i-ar fi solicitat personal să reducă suma contractului cu 2 milioane de lei și i-a prezentat acordul adițional într-un parc, iar ulterior acesta a fost semnat „într-un bar de lângă primărie”, sub presiunea că altfel contractul va fi reziliat. Duca susținea că Mitru, împreună cu viceprimara Irina Gutnic, a jucat un rol central în negocierile neoficiale și presiunile asupra sa, în timp ce datoriile de peste 20 de milioane de lei pentru tehnica livrată au rămas neachitate.

Vladimir Mitru a recunoscut atunci că s-a întâlnit cu administratorul firmei, dar a negat orice discuții legate de contracte comerciale, sugerând că problema trebuie analizată de Procuratura Generală.

Cazier judiciar

Numele lui Vladimir Mitru apare în două hotărâri judecătorești din 2023 și 2024, care vizează neplata consumului de energie electrică la un apartament din sectorul Botanica al capitalei, deținut împreună cu alți doi membri ai familiei. Instanța i-a obligat să achite, în total, peste 85.000 de lei – sume datorate Întreprinderii Municipale de Gestionare a Fondului Locativ Nr. 3, aflată în faliment, inclusiv taxele de stat aferente proceselor.



Acest profil a fost realizat în cadrul unui proiect implementat de Asociația Presei Independente (API)