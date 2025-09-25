Profil de integritate: Viorel Babii. Fost președinte al raionului Fălești și ex-director general interimar al Întreprinderii de Stat „Red Nord Vest”

În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin.

Profilurile sunt publicate în perioada 1-24 septembrie 2025, pe pagina Moldova Curată. Datele au fost colectate și structurate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Metodologiile de selectare și de investigare a integrității candidaților pot fi consultate aici. Profilurile altor candidați pot fi citite aici.

Informații generale

Viorel Babii (53 de ani) este candidatul la funcția de deputat cu numărul șapte pe lista Partidului Social Democrat European (PSDE). În prezent, Viorel Babii este consilier din partea formațiunii politice în cadrul Consiliului raional Fălești și face parte din Comisia economie, finanţe, buget şi administrarea patrimoniului. El deține și calitatea de consilier local la Răuțel, același raion. Babii a studiat la facultatea de Drept a Universității Pedagogice de Stat „Alecu Russo” din Bălți, ulterior și-a continuat studiile la Academia de Administrare Publică. Între iunie 2017 și noiembrie 2017, a exercitat funcția de director general interimar al Întreprinderi de Stat „Red Nord Vest”. Ulterior, în perioada aprilie – noiembrie 2019, a fost președinte al raionului Fălești.

În prezent, administrează compania românească Top Energy Systems SRL și deține calitatea de fondator în alte firme din România – Lines Energy SRL, dar și în cadrul companiei de producție și comerț din Republica Moldova Bavir SRL.

Integritatea în activitatea politică

Viorel Babii și-a început activitatea politică în 2014, atunci când la alegerile din 30 noiembrie a candidat la funcția de deputat pe lista Partidului Democrat din Moldova (PDM). Însă, întrucât formațiunea a obținut doar 19 mandate de deputat, iar el fiind numărul 61 în listă, nu a reușit să ajungă în Parlament. La alegerile din 2015 este ales consilier local în satul Răuțel și consilier raional la Fălești din partea PDM.

Între timp, Babii a exercitat funcția de vicepreședinte al Organizației Teritoriale a PDM Fălești, iar în aprilie 2019 a fost numit președintele raionului Fălești, funcție pe care a ocupat-o până luna noiembrie a aceluiași an.

La alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021, a candidat, din nou, lista PDM, ocupând locul 13, însă nici de această dată nu a acces în Parlament. Din 2022 este vicepreședintele PSDE, formațiune succesoare a PDM, condusă de Tudor Ulianovschi.

Integritatea în gestionarea averii și intereselor personale

Conform declarației de avere și interese personale depuse la Comisia Electorală Centrală, Viorel Babii a avut, pe parcursul anului 2024, venituri salariale de 225 de mii de lei de la compania Bavir SRL și 14,1 mii de lei românești, echivalentul a 54,1 mii de lei, de la firma românească SC Lines Energy SRL. Totodată, Babii a avut dividende în valoare de 150 de mii de lei de la firma Bavir SRL și indemnizați de circa 19,7 mii de lei de la Consiliul local Răuțel și Consiliul raional Fălești, în calitate de consilier local și, respecti, consilier raional.

La capitolul imobile, candidatul declară două case de locuit. Prima are o suprafață de 145,5 m. p. și valoarea de 109 mii de lei, iar a doua – o suprafață de 112,7 m.p. și valoarea de 24,8 mii de lei. Babii declară că ambele i-au fost donate. De asemenea, el mai declară o altă avere imobilă cu o suprafață de 125 m. p., dobândită în 1999 ca urmare a alocării terenului prin decizia primăriei. Candidatul însă nu menționează valoarea bunului.



Viorel Babii mai deține patru terenuri intravilane, a căror valoare totală este de 211,3 mii de lei, însă nu indică în ce mod au fost dobândite. La capitolul datorii, Babii declară că a contractat în 2024 un credit în valoare de 128 de mii de lei, cu o rată a dobânzii de 15% și care este scadent în 2029.

Integritatea în exercitarea funcțiilor publice și/sau de partid

În iulie 2020, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că Viorel Babii a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în perioada în care activa ca director general interimar la S.A.„Red-Nord”. Potrivit actului de constatare, Babii și-a angajat cumnatul la întreprindere, fără să declare corespunzător conflictul de interese. Astfel, ANI l-a decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau una de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de trei ani.

Solicitat atunci de Moldova Curată să comenteze actul de constatare, el a spus: „ANI lucrează la indicațiile lui Viorel Morari (procuror-șef al Procuraturii Anticorupție la acel moment – n.n.), așa că felicitați-l pe domnul Morari. Va doresc succese multe” și a închis.

Ulterior, Babii a contestat în instanță actul de constatare al ANI. Deși în noiembrie 2024, Curtea Supremă de Justiție a emis o hotărâre definitivă care confirma încălcarea conflictul de interese, ANI a reexaminat sancțiunile pe baza legislației modificate din 2021 și 2025. Astfel, în iunie 2025, președintele ANI, Lilian Chișca, a anulat interdicția lui Viorel Babii de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică, argumentând că acestea nu mai sunt justificate în conformitate cu criteriile legale actuale, care favorizează evaluarea individuală a vinovăției și a impactului, mai ales că aceasta a fost prima abatere a lui Babii.

Anterior, portalul Moldova Curată a scris că, în ultimii ani, când Viorel Babii a fost consilier raional la Fălești și local în satul Răuțel, SA „Energia” a câștigat zeci de concursuri de achiziții publice la instituții din raionul Fălești, dar și câteva în alte raioane. În declarația de avere depusă pentru anul 2013, Viorel Babii arăta că el personal deținea 80% în SRL „Energia”, ulterior, calitatea de fondator și administrator al întreprinderii a fost preluată de fosta soție a candidatului.

În acest sens, Viorel Babii a fost vizat într-un alt act al ANI din 2024, referitor la presupuse încălcări ale regimului juridic al conflictelor de interese admise pe parcursul exercitării funcției de consilier în cadrul Consiliului raional Fălești. Plângerea inițială, înregistrată la data de 12 noiembrie 2024, susținea că Babii a participat în calitate de consilier raional la luarea mai multor decizii privind alocarea de resurse financiare din componenta raională pentru educație, în care beneficiarul principal, SRL „Energia”, era administrat de soția sa. Totuși, inspectorul de integritate a concluzionat că nu există aparența unei încălcări, întrucât probele, inclusiv actele de divorț din 2017 și procesele-verbale ale ședințelor, au indicat că Babii nu a participat la decizii în care este vizată direct compania soției sale, întrucât fondurile pentru care el a votat au fost alocate instituțiilor publice de învățământ care au gestionat mijloacele financiare conform necesităților stabilite. În consecință, inspectorul a stabilit că situația nu corespunde cu ceea ce definește legea drept conflict de interese, ceea ce a condus la refuzul oficial de a demara controlul.

Cazier judiciar

În luna aprilie 2019, când Viorel Babii a devenit președinte al raionului Fălești, reprezentând PDM, s-a aflat că era la acea vreme urmărit penal pentru fapte comise în anii 2012 – 2017. El era acuzat că în perioada în care a deținut funcția de director al Întreprinderii de Stat „RED Nord” ar fi făcut mai multe achiziții de echipament de la un singur agent economic, echipament de care, în realitate întreprinderea nu ar fi avut nevoie. Dosarul avea la bază constatările unui control făcut la întreprindere de către Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor.

În aprilie 2018, Procuratura Anticorupție (PA) i-a aplicat măsura preventivă de arest în contumacie, fiind anunțat în căutare internațională, din motivul eschivării de la organul de urmărire penală.

Un an mai târziu, în martie 2019, măsura preventivă i-a fost însă revocată de către judecătorul de instrucție din cadrul Judecătoriei mun. Chișinău, fiind invocată dorința învinuitului de a colabora cu organul de urmărire penală.

Ulterior, la 25 aprilie 2019, adică la 14 zile după ce a fost ales președinte al raionului, iar la guvernare se afla Partidul Democrat, dosarul a fost retras, prin ordinul procurorului general de atunci, de la PA și transmis în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). În luna martie 2020, potrivit Moldova Curată, fostul procuror-șef anticorupție Viorel Morari sugera că asupra sa s-ar fi făcut presiuni pentru clasarea acestui dosar.

În iunie 2020, dosarul pe numele lui Babii a fost clasat. „Procurorii din cadrul PCCOCS au efectuat un volum impunător de acțiuni de urmărire penală (practic dublu comparativ cu cel preluat), inclusiv cu participarea învinuitului, iar ca rezultat al coroborării tuturor probelor acumulate s-a ajuns la concluzia că fapta investigată nu întrunește elementele constitutive ale componentei de infracțiune, motiv din care, în iunie 2020 s-a dispus clasarea urmăririi penale, hotărâre adusă la cunoștința persoanelor interesate pe dosar”, a declarat PCCOCS în decembrie 2020, pentru Moldova Curată.

