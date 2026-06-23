Produse neconforme oprite de ANSA la frontieră: peste 21 de tone de cartofi vor fi returnate

Inspectorii au depistat un lot de 21,25 de tone de cartofi care nu corespunde cerințelor de conformitate prevăzute de legislația națională în vigoare au fost în cadrul controlului oficial efectuat la frontieră de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că lotul respectiv nu întrunește cerințele specifice de calitate și comercializare pentru cartofi, stabilite de Hotărârea de Guvern nr. 929/2009 privind cerințele de calitate și comercializare pentru fructe și legume proaspete care prevede că ”…cartofii trebuie să fie: intacți, sănătoși (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum), curați, lipsiți de defecte externe sau interne care să afecteze aspectul general al produsului, calitatea și prezentarea în ambalaj,…

Ca urmare, a fost dispusă neadmiterea lotului pe teritoriul R. Moldova, iar marfa urmează să fie returnată expeditorului, în conformitate cu prevederile legale.

„Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor continuă să monitorizeze cu strictețe produsele de origine vegetală introduse în țară, pentru a asigura respectarea cerințelor de calitate și siguranță, precum și pentru a proteja interesele consumatorilor și ale producătorilor autohtoni.”

ANSA reamintește operatorilor economici implicați în activități de import că respectarea cerințelor legale privind calitatea și comercializarea produselor agroalimentare este obligatorie, iar orice abatere constatată în cadrul controalelor oficiale atrage aplicarea măsurilor prevăzute de legislație.