Primele licitații pentru gazele anului gazier 2026–2027: Energocom a contractat o parte din volumele necesare

Energocom a dat startul rundelor de licitații pentru procurarea gazelor naturale destinate următorului an gazier (1 octombrie 2026 – 30 septembrie 2027), în conformitate cu strategia de achiziție aprobată de companie, a anunțat marți, 21 iulie, Energocom.

Astfel, începând cu 16 iulie, compania a desfășurat cinci runde de licitații pentru produse energetice standardizate trimestriale și anuale, destinate completării portofoliului de gaze pentru sezonul rece.

„Licitațiile au fost organizate conform procedurii de achiziție a gazelor naturale aprobate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)”, a precizat compania.

Astfel, au fost propuse spre achiziție:

două loturi pentru trimestrul IV al anului 2026, respectiv perioada octombrie – decembrie 2026, cu un volum de până la 276.000 MWh / trimestru;

două loturi anuale pentru anul gazier 2026–2027, cu un volum de până la 365.000 MWh / an;

un lot pentru trimestrul I al anului 2027, respectiv perioada ianuarie – martie 2027, cu un volum de până la 270.000 MWh / trimestru.

În urma rundelor desfășurate, S.A. „Energocom” a reușit să contracteze o parte din volumele necesare.

„Procesul de achiziție este în continuă desfășurare, iar compania va organiza noi runde de licitații în conformitate cu strategia aprobată și în funcție de condițiile de piață. Achizițiile sunt realizate etapizat, pentru diversificarea riscurilor și obținerea unui preț mediu cât mai avantajos. Procesul de contractare a volumelor pentru anul gazier 2026–2027 urmează să continue până la sfârșitul lunii octombrie”, a scris compania.

S.A. „Energocom” urmărește să asigure securitatea aprovizionării cu gaze naturale și „să obțină cele mai avantajoase condiții comerciale disponibile pe piață”.