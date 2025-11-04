Primarul orașului Codru părăsește PAS: „Jocurile politice blochează activitatea Primăriei”. Formațiunea susține că a cerut excluderea lui în februarie, dar „i s-a acordat o nouă șansă”

Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat marți, 4 noiembrie, că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Edilul susține că a luat această decizie din cauza „jocurilor politice” din Consiliul orașului, care blochează activitatea primăriei și întârzie lucrările de construcție pentru comunitate.

De cealaltă parte, purtătoarea de cuvânt a PAS-ului a declarat pentru Ziarul de Gradă că partidul a cerut excluderea acestuia din formațiune încă în februarie 2025, pentru că „a încercat să promoveze mai multe decizii ilegale și în detrimentul locuitorilor orașului”, dar „i s-a acordat o nouă șansă”.

„Aceste jocuri politice au dus la aceea că un an în urmă, în 2025 noi am întârziat cu votarea amendamentelor și a bugetului cu cinci luni, iar în acest an cu bugetul cu patru luni. Mai grav e că aceste jocuri politice continuă și acum. Săptămâna trecută, consilierii s-au adunat și într-o ședinta a consiliului extraordinară, pentru care s-a plătit 100 de mii de lei din bugetul orașului și au decis să restricționeze și mai mult activitatea primăriei și au decis să blocheze procesul de construcției a școlii. Orașul nostru ca să poată funcționa normal are nevoie de cel puțin patru școli și trei grădinițe”, a declarat Manic.

Aceasta susține că „jocurile politice” ar fi organizate de Partidul Mișcare Alternativa Națională (MAN), Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Platforma Demnitate și Adevăr (DA), unde ar fi participat și consilieri de la PAS.

„Orice încercare a mea la diferite nivele a partidului să informez despre acest lucru, tot a fost ignorat. Ultima votare a unor colegi de la PAS cu MAN, PSRM ȘI DA, care a blocat construcția școlii, m-a făcut să iau această decizie dificilă, și anume de a pleca din PAS”, a mai adăugat primarul.

Solicitată de Ziarul de Gardă, Adriana Vlas, purtătoare de cuvânt a PAS, a declarat că în februarie 2025, Partidul a vrut să retragă sprijinul politic pentru Manic și excluderea sa din partid.

„Biroului Permanent al Organizației Teritoriale Suburbii a PP „Partidului Acțiune și Solidaritate” încă din 5 Februarie 2025 a venit cu recomandarea de a retrage sprijinul politic pentru funcția de primar pentru Stelian Manic și excluderea sa din partid. În urma mai multor discuții, Stelian Manic i s-a acordat o nouă șansă. Dar pe parcursul acestui an, primarul a continuat să încalce statutul de membru PAS, creând noi conflicte în Primăria Codru, de aceea astăzi la Biroul Permanent al Partidului va examina retragerea suportului politic PAS pentru Stelian Manic”, a comentat Adriana Vlas.

Întrebată de ce a acesta urma să fie exclus din PAS, Vlas a precizat că „a încercat să promoveze mai multe decizii ilegale și în detrimentul locuitorilor orașului”.

Stelian Manic a fost candidatul PAS la funcția de primar al orașului Codru și a câștigat alegerile locale din 2023, în turul II cu 52,73%.