Primarul Odesei a rămas fără cetățenia Ucrainei. Zelenski a semnat decretul din cauza „prezenței și cetățeniei ruse”. O petiție în acest sens a fost semnată de peste 25 de mii persoane într-o zi

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care i se revocă cetățenia primarului din Odesa, Ghenadi Trukhanov, a dansatorului de balet Serghei Polunin și a fostului deputat al Partidului Regiunilor și actual blogger pro-rus, Oleh Tsarev, scrie Novaya Gazeta Europa.

Cu puțin timp înainte, Zelenski a anunțat pe canalul său de Telegram că Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a descoperit „prezența cetățeniei ruse în rândul anumitor persoane – au fost pregătite decizii relevante cu privire la acestea. Decretul a fost semnat”.

Zelenski a dispus, de asemenea, ca în Odesa să fie luată în considerare crearea unei administrații militare.

Astfel, Trukhanov încetează automat să fie primar al orașului Odesa. Nu se știe încă cine îl va înlocui. Conform relatărilor din presă, Ihor Koval, secretarul consiliului local și reprezentant al partidului Slujitorul Poporului, ar putea deveni primar.

Anterior, pe site-ul președintelui a fost publicată o petiție prin care se solicita revocarea cetățeniei ucrainene a lui Trukhanov. Autorii documentului au subliniat că jurnaliștii au relatat despre cetățenia rusă a oficialului. Petiția a strâns peste 25000 de semnături în mai puțin de 24 de ore.

Însuși Trukhanov a declarat că problema pașaportului său rusesc a fost discutată în presă încă din 2014. De atunci, el a explicat în mod constant că nu a deținut niciodată unul.