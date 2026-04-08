Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a anunțat că au fost colectați peste 46 de mii de litri de apă potabilă pentru Bălți și Soroca. „Se pare că nu va trece mult timp până când R. Moldova va trimite ajutoare în România”

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a anunțat că au fost colectați peste 46 de mii de litri de apă potabilă în cadrul unei campanii de sprijin pentru municipiile Bălți și Soroca, afectate de poluarea râului Nistru în urma atacurilor rusești asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk din Ucraina, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, primul transport, de 21600 de litri de apă potabilă, a fost trimis luni, 6 aprilie, la Bălți. Apa a fost încărcată pe 32 de paleți și transportată cu ajutorul a trei camioane. Al doilea transport a trecut vama în dimineața zilei de miercuri, 8 aprilei către Soroca, cu 25069 de litri de apă

„Politica făcută în special în ultimii 5 ani de R. Moldova a fost extraordinar de concisă și coerentă pentru bunul mers al țării vecine. Astăzi, R. Moldova are un rating de țară mai bun ca al nostru. Astăzi, R. Moldova este mai atractivă pentru turism decât suntem noi. Astăzi, economia R. Moldova este pe creștere cu trei procente în plus față de regresul în care aflăm noi, iar deficitul bugetar al R. Moldova este înzecit mai mic decât al României. Din punctul meu de vedere, se pare că nu va trece mult timp până când R. Moldova va trimite ajutoare în România”, a declarat Mihai Chirica.

Ieri, 7 aprilie, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, anunță că situația de pe râul Nistru este gestionată împreună cu experți din România, iar rezultatele de laborator sunt în limitele normelor legale. Potrivit ministrului, în ultimele două zile, în localitatea Arionești, raionul Dondușeni, au fost înlocuite 5 dintre cele 7 baraje absorbante aflate în prima linie de protecție.

Ministrul Mediului menționează că pe râul Nistru se dispersează material absorbant în amonte de câteva ori pe zi, iar suplimentar, direct peste baraje, a fost aplicată o soluție diluată specială, destinată dizolvării substanțelor petroliere.

„De astăzi, specialiștii din România lucrează alături de noi în teren, oferind sprijin și expertiză în gestionarea eficientă a situației de pe râul Nistru.

Este important de menționat că, în urma monitorizării constante, rezultate de laborator confirmă faptul că parametrii calității apei se mențin în limitele normelor legale, fiind în deplină siguranță”, a scris Gheorghe Hajder.

De asemenea, ministrul anunță că în această săptămână a fost recepționat un lot de ajutor tehnic din partea Slovaciei, care include:

⁠30 de recipiente pentru lichide;

⁠⁠154 metri de baraje absorbante;

⁠220 litri de sorbent lichid biodegradabil;

⁠10 pompe pentru apă murdară.

Pe 8 aprilie, intervențiile s-au mutat la Hidrocentrala de la Dubăsari, unde sunt efectuate lucrări de întreținere a barajelor existente și o inspecție a lacului de acumulare.