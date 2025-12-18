Prima lectură: Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani

Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament.

Inițiativa legislativă vizează casele individuale cu cel mult două etaje, cu anexe gospodărești aferente, situate în intravilanul localităților, precum și casele de vacanță construite pe terenurile întovărășirilor pomicole. Acestea vor putea fi înregistrate până la 30 ianuarie 2028. În prezent, Codul urbanismului și construcțiilor prevede termenul-limită de până la 30 ianuarie 2026.

De asemenea, proiectul stipulează că în cazul în care consiliul local nu a aprobat nicio taxă pentru emiterea certificatului de edificare a construcției, acesta va fi eliberat gratuit. Astfel, autorii susțin că va fi eliminată respectiva barieră în procesul de înregistrare a construcțiilor, se arată în comunicat.

Autorii mai propun completarea Codului urbanismului și construcțiilor cu un alineat care prevede că documentația de proiect pentru lucrările de reparație curentă a drumurilor şi de amenajare a trotuarelor, elaborată în conformitate cu normativele tehnice ce reglementează distanțele pe orizontală şi pe verticală, nu va necesita avizarea suplimentară de către deţinătorii sau gestionarii rețelelor edilitare amplasate în zona respectivă, scrie Parlamentul.

După definitivare, proiectul de lege va fi propus Parlamentului pentru examinare în lectura a doua.