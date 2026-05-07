Prețurile motorinei și benzinei pentru joi, 7 mai. Benzina mai scumpă decât motorina

Pe 7 mai 2026, șoferii vor plăti cu 20 bani mai mult pentru benzină și cu 7 bani mai mult pentru motorină, față de ziua precedentă, conform noilor prețuri stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Pentru ziua de joi, prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard vor fi:

30,53 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+20 de bani);

(+20 de bani); 30,45 lei/litru – pentru motorina standard (+7 bani).

Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere și sunt calculate reieșind din următoarele: