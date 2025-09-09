Premierul francez şi-a prezentat oficial demisia. Macron este în căutarea unui înlocuitor, pentru a cincea oară în doi ani. Nume vehiculate

Emmanuel Macron caută al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, după demiterea lui Francois Bayrou în urma opoziției față de planurile sale bugetare, relatează Reuters.



Mandatul de nouă luni al lui Bayrou s-a încheiat luni seara, când a pierdut votul de încredere din parlament. Marți după-amiază, el i-a prezentat demisia lui Macron.

Bayrou și echipa sa vor rămâne în funcție în calitate de interimari până la numirea unui nou guvern. Oricine va fi ales de Macron pentru a-i succeda se va confrunta cu sarcina aproape imposibilă de a uni parlamentul pentru a adopta bugetul pentru anul viitor. Franța se află sub presiune pentru a reduce un deficit care se ridică la aproape dublul plafonului de 3% al Uniunii Europene și o datorie echivalentă cu 114% din PIB.

Nume vehiculate

Numele ministrului apărării, Sebastien Lecornu, din partidul său Renaissance, se număra printre cele vehiculate pentru funcția de prim-ministru, Macron luând în considerare și posibilitatea de a alege o persoană de centru-stânga sau un tehnocrat.

Nu există reguli care să stabilească pe cine ar trebui să aleagă președintele sau cât de repede, deși o sursă guvernamentală a declarat că Macron, care se află în funcție din 2017, ar putea numi noul prim-ministru chiar marți, mai târziu.

Jordan Bardella, președintele partidului de extremă dreapta Reunirea Națională (RN), ar fi cea mai populară alegere pentru funcția de viitor prim-ministru al Franței, potrivit unui sondaj RTL publicat marți. 43% dintre cei chestionați ar dori să-l vadă în această funcție, în timp ce șefa RN, Marine Le Pen, și ministrul conservator de interne, Bruno Retailleau, au primit fiecare 36% din răspunsurile pozitive.

Le Pen vrea alegeri anticipate sau demisia lui Macron

RN face presiuni asupra lui Macron să demisioneze sau să convoace alegeri legislative anticipate. Sondajele arată că o mare majoritate a alegătorilor ar saluta oricare dintre aceste rezultate, chiar dacă Macron a exclus posibilitatea demisiei. Decizia sa de a convoca alegeri anticipate anul trecut a dus la un parlament fragmentat, ceea ce a făcut dificilă guvernarea.

Socialiștii au spus că este rândul lor să încerce. „Trebuie să revendicăm puterea”, a declarat șeful Partidului Socialist, Olivier Faure, la radio France Inter.

Companiile franceze sunt îngrijorate de impactul crizei politice. „Căderea guvernului se adaugă la lunile de instabilitate politică care au subminat deja încrederea economică”, a declarat Maya Noël, de la lobby-ul tehnologic France Digitale. „În sectorul inovării, această instabilitate are un cost imediat: încetinește investițiile și angajările”, a punctat ea.

Protestele „Blocați totul”

Țara se pregătea, de asemenea, pentru așa-numitele proteste „Blocați totul”, începând de miercuri. Apelurile la mobilizare s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, într-un potențial ecou al protestelor anti-Macron „Vestele galbene” care au zguduit țara în 2018.

Protestatarii nu au o conducere centralizată, ceea ce înseamnă că este dificil de evaluat amploarea și gravitatea demonstrațiilor.

Șeful poliției din Paris, Laurent Nunez, a declarat pentru BFM TV că 80.000 de polițiști vor fi mobilizați în toată țara, autoritățile temându-se de încercări de blocare a unor drumuri principale și gări, precum și de posibile acțiuni violente.

Sindicatele au anunțat, de asemenea, o zi de greve și proteste pe 18 septembrie.