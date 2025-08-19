Postul vamal Palanca–Maiaki–Udobnoe își sistează temporar activitatea în contextul unor „măsuri de investigație desfășurate de autoritățile competente”

Activitatea postului vamal de frontieră Palanca–Maiaki–Udobnoe este sistată temporar în contextul unor „măsuri de investigație desfășurate de autoritățile competente”, a informat Serviciul Vamal.

„Pe durata investigațiilor nu pot fi oferite detalii suplimentare, pentru a nu periclita acțiunile în desfășurare. Autoritățile de control vor reveni cu informații după finalizarea acțiunilor necesare”, scrie instituția.

Serviciul vamal a recomandat cetățenilor să opteze pentru traversarea frontierei prin postul vamal internațional Tudora.