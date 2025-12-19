„Politica internațională este ca traficul. Dacă ești pieton, ești foarte bucuros că există reguli”. Cum explică ambasadorul Danemarcei în R. Moldova ce este Uniunea Europeană

Danemarca este membră a Uniunii Europene și o țară relativ mică, cu o populație de aproape șase milioane de oameni. Deși la început danezii erau sceptici la aderarea la UE, cu timpul, au început să vadă beneficiile. Într-un interviu cu ZdG, ambasadorul Danemarcei în R. Moldova, Søren Jensen, spune că atunci când vorbește cu moldovenii, îi place să folosească „o imagine foarte simplă: traficul”.

„Politica internațională este ca traficul. Dacă ești pieton, ești foarte bucuros că există reguli – că mașinile se opresc când trebuie să traversezi strada, că semaforul este roșu și poți merge. Aceste reguli sunt mult mai importante pentru pieton decât pentru camion. Camionul va trece oricum. Chiar și fără reguli, va trece, poate chiar va lovi ceva, dar va trece.

Ceea ce am văzut în Ucraina este un camion care a trecut direct prin toate regulile comunității internaționale. De aceea, este în interesul țărilor mici, precum Danemarca sau R. Moldova, să facă parte din structuri juridice obligatorii care stabilesc reguli ce se aplică nu doar nouă, ci și actorilor mari”, afirmă Søren Jensen.

Potrivit acestuia, la o scară mai largă există Organizația Națiunilor Unite, iar la o scară mai mică – Uniunea Europeană. „Auzim adesea argumentul că UE ia suveranitatea. Avem acest argument și în Danemarca, dar nimic nu este mai fals”, spune Jensen.

„Care este suveranitatea unei țări mici, singure, cu un vecin mare precum Rusia? Suveranitatea devine cât de repede faci ce îți spune Rusia, cât timp trece până când Kremlinul spune «sari» și tu întrebi «cât de sus?»