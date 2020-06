Reacția PUN după ce membrii PAS au declarat că reprezentantul care a aderat la OT PUN Florești era exclus din PAS

Reprezentanții Organizației Teritoriale Florești al „Partidului Unității Naționale” au postat un mesaj pe pagina de Facebook a organizației în care vin cu o reacție după ce reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate au declarat că Iurie Cojocaru, cel care joi, 4 iunie, a aderat la PUN și a fost ales în calitate de președinte al OT PUN Florești nu mai făcea parte din echipa PAS, fiins exclus în 2019.



„Cojocaru Iurie, președintele OT PUN Florești: Vreau să fac o precizare privind învinuirea PAS că aş fi fost exclus din PAS pentru comportament grosolan şi samovolnicie – este un fals. Dupa ce am luptat pentru PAS ani de zile din 2016, formand organizatia locala riscand pe timpul regimului – in 2019 in fruntea organizatiei au fost pusi niste persoane ale fostului regim. Ne-am revoltat, dar nu ne-au zis nimeni ca sunt exclus – atat eu, cat si echipa. Am achitat cotizatia pana in august 2020. Nimeni nu mi-a zis ca-s exclus. Azi, cand au aflat ca am aderat la PUN – aflam ca suntem exclusi. Rusine”, se arată în mesajul postat de OT PUN Florești.

Partidul Unității Naționale (PUN) a anunțat joi, 4 iunie, prin intermediul unui comunicat de presă, despre constituirea Organizației Teritoriale PUN Florești. Totodată, reprezentanții partidului au anunțat că la echipa lor a aderat și Organizația Locală PAS a orașului Florești, lucru însă negat de cei de la PAS.

„În calitate de președinte al Organizației Teritoriale PUN Florești, a fost ales Iurie Cojocaru iar în calitate de secretar, Claudia Cojocaru. Deasemenea, Organizația Locală PAS a orașului Florești au aderat la echipa Partidului Unității Naționale”, este precizat în comunicatul de presă al PUN.

De cealaltă parte, reprezentanții PAS susțin că declarațiile celor de la PUN sunt „absolut false”. Aceștia ne-au comunicat că Iurie Cojocaru a făcut parte din echipa PAS, însă a fost exclus în 2019 din „cauza comportamentului grosolan și samovolniciei acestuia, incompatibilă cu valorile PAS”.

ZdG a apelat și la președinta Organizației locale PAS din Florești, Valentina Cucu, care ne-a spus că „prima dată aude așa ceva”.

„Eu sunt președintă a organizației și vă spun cu certitudine că nu este adevărat. Toți care sunt la mine pe listă, sunt membri de partid. Eu mă ocup acum și de strângerea cotizației ca membru de partid și nu am auzit și nu intenționează nimeni să plece la PUN. Este un fals, sincer vă spun. Domnul Cojocaru a fost președinte al organizației locale, dar au fost niște probleme pe interior”, a menționat Valentina Cucu.

În acest context, organizația locală a or. Florești, „condamnă aceste minciuni și atacuri obraznice”.