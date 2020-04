Primele cazuri de infecție cu COVID 19 la Edineț. Cum luptă autoritățile locale din oraș cu virusul și cum se vor sfinți bucatele în noaptea de Înviere

La 16 aprilie, în municipiul Edineț au fost înregistrate primele trei cazuri de infecție cu COVID 19. Primarul Constantin Cojocaru susține, într-un comunicat de presă remis de Congresul Autorităților Publice Locale (CALM) că autoritățile locale au întreprins mai multe acțiuni menite să protejeze cetățenii municipiului. „Am fost atenți la tot ce s-a întâmplat până acum. Au venit acasă foarte mulți oameni de peste hotare, în mod special s-au întors unii romi din Rusia, Ucraina și Georgia, dar și din spațiul european”, afirmă primarul.

Alesul local afirmă că în situații de acest fel autoritățile trebuie să-și asume anumite responsabilități. „Mi s-a făcut din deget de către Comisia raională pentru Situații Excepționale după ce am luat o decizie mai specială acum circa 12 zile. Este o practică nemaiîntâlnită în Republica Moldova de a autoizola orașul, preluată de la colegii din Gura Humorului, acolo unde am fost în februarie. Acest lucru presupune ca în oraș să intre cât mai puțini oameni. Astfel, la intrarea în localitate am instalat filtre cu patru echipaje de poliție, dar și reprezentanți ai gărzii populare, iar mai multe mașini sunt direcționate spre centura de ocolire a orașului Edineț”, precizează Cojocaru.

Chiar dacă „i s-a arătat din deget”, Cojocaru susține că nu a anulat hotărârea. Totodată, chiar cadă încă nu a fost adoptat bugetul municipiului Edineț, a fost revalorificat fondul de rezervă și cu susținerea agenților economici au fost susținuți medicii din oraș.

„Am procurat pentru personalul medical 400 de costume de protecție. Pentru medicii de la spital am procurat 50 de costume, valoarea unuia constituind circa 500 de lei. Mă bucur că agenții economici au venit cu inițiativa de a ajuta pe cei nevoiași. Mulți tineri din sectorul asociativ, din diasporă au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru spitalul din Edineț, zilele trecute erau colectați deja circa 2,5 mii de euro. Am procurat 570 de măști. Un agent economic și-a reprofilat activitatea și coase măști pe care le poți folosi de mai multe ori. Am făcut și noi comandă pentru a reînnoi stocurile. Am asigurat întreprinderile municipale cu dezinfectanți, cred că toate aceste acțiuni dau rezultate”, crede primarul.