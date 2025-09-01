Modernizarea agriculturii și facilitarea accesului produselor moldovenești pe piața UE, discutate de către comisarul european pentru Agricultură și Alimentație cu șefa statului

Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, s-a întâlnit luni, 1 septembrie, cu președinta Maia Sandu, pentru a discuta despre oportunitățile de dezvoltare a sectorului agricol din R. Moldova, potrivit unui comunicat de presă publicat de Delegația UE la Chișinău.

Printre subiectele-cheie abordate în discuția dintre oficiali s-au numărat modernizarea agriculturii, adaptarea la schimbările climatice și facilitarea accesului produselor moldovenești pe piața Uniunii Europene.

Deschiderea piețelor europene pentru produsele moldovenești este condiționată de alinierea treptată a Moldovei la standardele europene, inclusiv în ceea ce privește utilizarea pesticidelor și armonizarea legislației în domeniu.