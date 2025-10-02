Igor Grosu, despre delimitarea lui Plîngău și Macari de PAS în Parlament: „Regretăm că am aflat din presă despre anunțul celor 2 colegi fără să discutăm în echipă”

Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, spune că „a aflat din presă” despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși în Parlament pe lista formațiunii, ar urma să fie deputați neafiliați.

„PAS și-a asumat un obiectiv fundamental de țară – aderarea la UE. Pentru acest mandat am primit încrederea cetățenilor. Regretăm că am aflat din presă despre anunțul celor 2 colegi fără să discutăm în echipă, dar ne exprimăm încrederea că toți deputații care au intrat în Parlament pe lista PAS își vor onora mandatul primit de la cetățeni – și anume accelerarea vectorului european, curățarea justiției și asigurarea dezvoltării economice. PAS are o majoritate parlamentară proeuropeană clară oferită de cetățeni și va asigura îndeplinirea promisiunilor făcute moldovenilor”, a transmis Igor Grosu.

Plîngău nu a răspuns la apelurile ZdG pentru un comentariu.

Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși în Parlament pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate, vor reprezenta „vocile celor tăcuți” și vor munci „alături de PAS” pentru investirea noului Guvern. Declarația a fost făcută miercuri, 1 octombrie, de către Plîngău, după ce în presă au apărut informații potrivit cărora cei doi ar urma să fie „deputați independenți”. În aceste condiții, fracțiunea PAS ar fi constituită din 53 de deputați.

În iulie 2025, Dinu Plîngău a renunțat la funcția de președinte al Platformei DA și a părăsit formațiunea, alături de colega sa, Stela Macari, pentru a candida la funcția de deputat pe lista PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe pozițiile 42 și 47. Cum PAS a obținut 55 de mandate, Plîngău și Macari au acces în Parlament.

„În luna iulie, Platforma DA a decis să nu participe în alegeri pentru a nu dispersa voturile pro-europene. Am încercat să conving și alte partide extraparlametnare, pro-europene, să facă același lucru. Am muncit în această campanie alături de colegii din PAS și am fost corecți unii cu alții și așa va fi și mai departe. M-am bucurat de această victorie mai mult poate chiar și decât unii din PAS”, a scris Plîngău.

În continuare, Dinu Plîngău s-a adresat „celor care nu s-au lăsat de tentative de a cumpăra deputați sau de a-i discredita pe unii mai puțin experimentați”.