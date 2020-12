Dodon, Greceanîi, Vlah și Ceban, întrevedere cu Dmitri Kozak

Fostul președinte, Igor Dodon, împreună cu Zinaida Greceanîi, Vlad Batrîncea, Irina Vlah, bașcanul Autonomiei Găgăuze, dar și Ion Ceban, primarul general al Chișinăului, au avut o întrevedere cu Dmitri Kozak, șef adjunct al Administrației Președintelui Federației Ruse.

După ce s-au întâlnit cu mai mulți oficiali ruși, politicienii au avut o întrevedere și cu Dmitri Kozak. La Moscova s-a discutat despre „dinamica pozitivă a relațiilor moldo-ruse”.

„Am discutat un spectru larg de chestiuni cu privire la consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două state. Am făcut totalurile acestui an pe dimensiunea relațiilor moldo-ruse și am constatat dinamica pozitivă a acestora, în pofida crizei pandemice și a proceselor politice din Republica Moldova”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.