DOC/ Un deputat socialist a sesizat PG, ANI și CEC pentru a-l supune controlului pe secretarul general al Aparatului Președintelui, Andrei Spînu

Deputatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Petru Burduja, a sesizat luni, 22 februarie, Autoritatea Națională de Integritate (ANI), Procuratura Generală (PG) și Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru a-l supune controlului pe secretarul general al Aparatului Președintelui, Andrei Spînu. Se întâmplă după ce, jurnaliștii de la RISE Moldova au publicat astăzi o investigație despre averea și afacerile lui Spînu.

Deputatul socialist susține că Spînu ar fi efectuat „scheme tăinute în companii offshore” și are „venituri dubioase”.

Anterior, ZdG a scris că, un proces penal pe faptul unei eventuale finanțări din exterior a PSRM a fost conexat la cauza penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari cu implicarea „Exclusiv Media”, al cărei fondator este deputatul socialist Corneliu Furculiță. Astfel, în februarie 2016, pe conturile societății „Exclusiv Media” SRL, au ajuns mijloace bănești în suma de 1 499 884 de EURO de la compania offshore Westerby Limited, înregistrată în Bahamas.

În lunile martie și aprilie 2016, deputatul Petru Burduja și soția deputatului Corneliu Furculiță, care este fondatorul „Exclusiv Media”, au retras de pe conturile companiei peste 20 de milioane de lei, invocând restituirea ajutorului financiar obținut de la persoane fizice. Totodată, s-a constatat că „Exclusiv Media” SRL a primit împrumuturi de la 11 persoane fizice afiliate, în valoare de peste 5 milioane de lei, inclusiv 100 de mii de dolari SUA de la compania nerezidențială Bulwer Developtment LP (reprezentant fiind Iaroslav Țurcan).

De asemenea, Petru Burduja a fost vizat și în investigația „Toți oamenii președintelui”.

De cealaltă parte, Andrei Spînu a spus astăzi într-o postare pe Facebook că a reușit să pună pe picioare „o afacere fără scheme de corupție, fără contracte cu statul, fără interese ascunse în R. Moldova și achitând toate taxele”.

„Am acceptat să ofer interviu echipei Rise și să răspund la toate întrebările tocmai pentru faptul că nu am ce ascunde și tot ce este relatat în articol ține de activitatea mea de antreprenor. Am început, împreună cu partenerii mei, totul de la zero. Repet ce am spus și în alte comentarii, în toată această perioadă am reușit să fac o afacere fără scheme de corupție, fără contracte cu statul, fără interese ascunse în R. Moldova și achitând toate taxele. Am lucrat onest și sincer cu echipa pentru a crea un model de afaceri care să dureze în timp.