DOC Fost deputat socialist, ex-viceprimar de Bălți, amendat de ANI

Fostul deputat socialist, ex-viceprimar al municipiului Bălți, Alexandr Usatîi, a fost amendat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) după ce a deținut simultan două funcți incompatibile. Actul de constatare poate fi contestat în termen de 30 zile la Curtea de Apel Centru.

Inspectorii au stabilit că în perioada 8 februarie – 28 martie 2024, Alexandr Usatîi a deținut simultan funcțiile de viceprimar și președinte al Consiliului de Administrație al ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”, pentru care era remunerat.

Potrivit actului de contestare, Alexandr Usatîi ar fi informat primarul în formă verbală despre starea de incompatibilitate în care se află. Totuși, inspectorii au punctat că Usatîi Alexandr „nu a luat măsurile legale obligatorii în termenul prevăzut de lege, respectiv nu a depus cerere la Consiliul municipal Bălți pentru demisia din funcția de președinte al Consiliului de Administrare sau din cea de viceprimar”.

Totuși, ANI a ținut cont de faptul că Alexandr Usatîi se află la prima verificare privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și nu a considerat necesar să-i interzică să mai exercite funcții de demnitate publică.

Pentru abaterile constatate, acestuia urmează să-i fie aplicată o sancțiune contravențională conform art. 3134, lit. a) din Codul Contravențional. Astfel, potrivit Codului Contravențional, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților prin nesoluționarea în termenul legal a situațiilor de incompatibilitate conform legislației privind statutul funcțiilor și declararea averii și intereselor personale, se sancționează cu amendă de 120-250 de unități convenționale pentru persoanele care dețin funcții de răspundere sau cu amendă de 50-60 de unități convenționale pentru persoanele fizice.

Actul de constatare poate fi contestat în termen de 30 zile la Curtea de Apel Centru.

alexandru usatîi by Ziarul de Gardă

Alexandr Usatîi a fost ales deputat în Parlament în perioada 2015–2019, fiind secretar al Comisiei parlamentare pentru administrație publică. Alexandr Usatîi a fost membru al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM).