Declarațiile lui Igor Dodon referitor la plecarea în România pentru tratamentul fiului și reținerea fratelui său la Moscova

Fostul președinte al R. Moldova a declarat că recomandările medicului pentru tratamentul fiului său în România au fost făcute în baza certificatului Covid-19.

Totodată, el a menționat că fratele său, Alexandru Dodon, nu a fost reținut săptămâna trecută la Moscova așa cum au declarat autoritățile din R. Moldova. Potrivit acestuia, Alexandru Dodon „ar fi fost invitat, și nu reținut, pentru câteva zeci de minute” pentru a da explicații. Declarațiile a fost făcute de Igor Dodon în cadrul emisiunii „Puterea a patra”, moderată de Gheorghe Gonța.

Ziarul de Gardă a scris anterior că Alexandru Dodon, fratele fostului președinte al R. Moldova Igor Dodon, a fost reținut pe 17 ianuarie 2023 de către autoritățile ruse, iar la scurt timp – eliberat. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către Diana Fetco, șefa secției comunicare și protocol din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP).

„În ziua de 24 mai când am fost reținut, fratele meu era în țară și nu avea nici o interdicție de a părăsi țara. Fratele are cetățenie rusă și muncește legal în Rusia. După jumătate de lună procurorii l-au chemat să-l pună sub învinuire, iar în luna septembrie l-au dat în căutare. Conform procedurii, persoana dată în căutare este introdusă în toate bazele de date. Când fratele s-a dus la o instituție de stat din Moscova să înregistreze o tranzacție, autoritățile rusești l-au invitat, nu l-au reținut, și câteva zeci de minute a dat explicații referitor la faptul că este dat în căutare.

Ținând cont de relațiile mele cu Rusia, chiar credeți că cineva din apropiații mei pot avea probleme în Rusia?”

Întrebat dacă fratele său Alexandru Dodon o să se ascundă sau o să se predea autorităților din R. Moldova, fostul președinte a întrebat retoric: „pentru ce să se predea? Ca să stea închis la „Penitenciarul numărul 13” și să se facă presiuni asupra mea?”

Alexandru Dodon este fratele mai mic al fostului președinte Igor Dodon. A fost, până în 2010, vicedirector al Agenției Sanitar-Veterinare pentru Siguranța Produselor de Origine Animală, entitate condusă pe atunci de actualul deputat BCS Radu Mudreac, un alt om din anturajul familiei Dodon.

Pe 30 august 2019, Alexandru Dodon s-a asociat cu Igor Ceaika ,fiul lui Iurii Ceaika, membru al Consiliului de Securitate al Rusiei, într-o companie din Rusia, devenind proprietar al 10% din acțiunile unei firme responsabile de colectarea și de prelucrarea deșeurilor: „Promyshlenyi Ekologicheskii Operator”.

Anteriorn, ZdG scria că, în decembrie 2019, Alexandru Dodon, fratele lui Igor Dodon, a făcut primul pas spre lansarea sa oficială în afaceri pe teritoriul R. Moldova. Alexandru Dodon figura în actele Agenției Servicii Publice drept unic fondator al firmei „Agrofactory” SRL, având activități declarate în agricultură. SRL-ul a fost înregistrat la Sadova, localitatea de baștină a fraților Dodon, și avea un capital social de 10 mii de lei. În 2016, an în care fratele său devenea președinte, oficial, familia Alexandru și Ecaterina Dodon raporta un venit cumulat de doar 120 de mii de lei, bani obținuți de cei doi soți doar din salarii.

Igor Dodon: Federația Rusă este partenerul strategic al PSRM

Ex-președintele Dodon, suspectat de corupție a declarat că până nu decide toate problemele cu justiția și cu dosarele politice, nu este corect să revină la conducerea PSRM. „Le-am spus colegilor de partid că nu fug din țară”. Potrivit lui Dodon, „toți membri de conducere ai PSRM au dosare penale” iar dacă guvernarea va reuși să lichideze partidul „Șor”, atunci „se vor apuca și de PSRM”.

„După consultările cu toate consiliile raionale vom discuta cu colegii din PSRM și vom gândi împreună dacă există un risc de lichidarea a PSRM”, a declarat acesta.

În contextul viitoarelor alegeri, Dodon susține că „Usatîi nu reprezintă pericol pentru electoratul de stânga”, iar Ion Ceban „face declarații dure față de partenerul nostru strategic Federația Rusă”.

Igor Dodon: „Recomandările medicului” au fost făcute în baza Certificatului Covid-19

Referitor la plecarea sa în România pentru tratamentul fiului, dar și solicitările din 26 ianuarie ale procurorilor de înlocuire a măsurii „obligarea de a nu părăsi țara” cu „arest la domiciliu”, în contextul în care, potrivit Procuraturii Anticorupție, medicul care a semnat actul ce ar confirma necesitatea deplasării lui Igor Dodon peste hotare a declarat că „nu-i este cunoscut pacientul menționat și că ar fi aplicat ștampila pe Trimiterea-Extras la rugămintea unei colege”, ex-președintele a menționat că „recomandările medicului” au fost făcute în baza certificatului medical care confirma că fiul său a fost internat în anul 2022 în secția de reanimare după ce a avut Covid-19.

„Dacă doream să fug, fugeam demult. Eu nu am de gând să fug din țară. S-au dus la medic și i-au confiscat telefonul, au făcut percheziții. Am primit că se cere arest la domiciliu. Au deschis dosar penal medicilor. Este acesta motiv de arest la domiciliu? Soția are interdicție de ieșire din țară la fiecare 60 de zile. Dacă unui președinte de țară i se fac așa lucruri, ce se întâmplă cu oamenii simpli?”a conchis Dodon.

Ex-președintele R. Moldova, Igor Dodon, este învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei „organizații criminale”.

