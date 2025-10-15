Daniel Vodă se retrage de la Guvern: „A fost o onoare incredibilă”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat că se retrage din echipa de comunicare a Executivului. Anunțul a fost miercuri, 15 octombrie, la conferința de presă de după ședința Cabinetului de miniștri.

„Acesta este și ultimul briefing pe care îl susțin în calitate de purtător de cuvânt al Guvernului. A fost o onoare deosebită pentru mine să vă informez de la această înaltă tribună publică. Mulțumesc din toată inima pentru interesul și deschiderea cu care ați urmărit fiecare briefing de presă, fiecare conferință. Le-am numărat împreună cu colegii, au fost 118 conferințe de presă, prima fiind lansată în februarie 2023. (…) Rămâneți informați din prima sursă și din toate platformele autorităților publice, pentru că toți oamenii din instituțiile publice sunt în slujba cetățenilor, adică în slujba oamenilor. Vă mulțumesc, a fost o onoare incredibilă”, a declarat Daniel Vodă.

Daniel Vodă nu a dezvăluit motivele plecării sale și nici ce va face mai departe.

Miercuri, 15 septembrie, a fost și ultima ședință de Guvern condusă de premierul Dorin Recean. Dorin Recean, cel care a condus Guvernul R. Moldova în ultimii doi ani și jumătate, a anunțat luni, 13 octombrie, că nu-și mai dorește un nou mandat. El a anunțat că se retrage din viața politică și revine în mediul privat.

În februarie 2023, Daniel Vodă a fost numit în calitate de purtător de cuvânt al prim-ministrului Dorin Recean. Până atunci, Daniel Vodă a activat în calitate de purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe.