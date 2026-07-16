CEC a respins cererea de înregistrare a unui grup de inițiativă pentru inițierea unui referendum de revocare a primarului comunei Coșnița, raionul Dubăsari

Comisia Electorală Centrală a respins în cadrul ședinței de joi, 16 iulie, cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă pentru susținerea inițierii referendumului local privind revocarea primarului comunei Coșnița, raionul Dubăsari, Alexandru Grigoraș, ales pe listele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

Conform unui comunicat de presă, în urma examinării documentelor care au însoțit cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea referendumului local privind revocarea primarului comunei Coșnița, Comisia Electorală Centrală a constatat că nu a fost respectată procedura legală de constituire a grupului.

Potrivit Codului electoral și Regulamentului privind constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă, întocmirea, prezentarea și verificarea listelor de subscripție, în cazul în care inițiativa organizării unui referendum local aparține cetățenilor, grupul de inițiativă trebuie să fie constituit din cel puțin 20 de alegători din circumscripția respectivă. Constituirea grupului are loc în cadrul unei adunări a cetățenilor, la care trebuie să participe cel puțin 30 de persoane cu drept de vot.

În urma verificării documentelor prezentate, Comisia a constatat că 7 dintre cele 23 de persoane incluse în componența grupului de inițiativă nu se regăseau în lista participanților la adunarea de constituire din 28 iunie. În consecință, numărul membrilor grupului care îndeplineau condițiile legale s-a redus la 16, sub pragul minim de 20 prevăzut de lege pentru înregistrarea grupului de inițiativă.

Prin urmare, Comisia a constatat că nu au fost respectate cerințele prevăzute, motiv pentru care grupul de inițiativă nu poate fi înregistrat.

La referendumul local din comuna Coșnița, raionul Dubăsari, care a avut loc duminică, 21 iunie, pe subiectul ce vizează interzicerea schimbării destinației unor terenuri din extravilanul localității, peste 95% din votanți au ales opțiunea „Da”, conform rezultatelor preliminare ale votării. Întrebarea supusă votului a fost: „Susțineți interzicerea schimbării destinației terenurilor din limitele administrative ale comunei Coșnița în scopul exploatării resurselor minerale pe o distanță mai mică de 1,2 km de la hotarul intravilanului satelor Coșnița și Pohrebea?”.

În aprilie, exploatările de nisip și prundiș din Coșnița și Pîrîta au fost suspendate, după ce Inspectoratul pentru Protecția Mediului a constatat lipsa deciziei consiliului local privind schimbarea destinației terenului, fiind documentul obligatoriu pentru începerea legală a activităților de exploatare.

În octombrie 2025, ZdG a scris despre faptul că localnicii au lansat o petiție online prin care cer autorităților să revizuiască proiectul, susținând că terenurile se află la intrarea în sat, în apropierea unor zone locuite sau în curs de construcție, iar activitățile exploatare i-ar putea afecta direct.

Totodată, ZdG a scris că lucrările sunt realizate de compania SRL „Bond-cons”, înființată în 2016 de ex-directorul „Metalferos”, Petru Bondari, fost lider al Organizaţiei Teritoriale PAS de la Dubăsari, dar care în prezent nu mai este administrator al firmei. SRL „Bond-cons” deține terenurile, unul în proprietate din 2020, altul în arendă din 2024.