Carolina Novac spune că a donat ultima remunerație primită de la Moldovagaz

Carolina Novac, secretară de stat la Ministerul Energiei, care în 2025 a încasat venituri salariale de 2,25 milioane de lei de la Moldovagaz, a anunțat că a donat ultima remunerație primită pentru activitatea sa în calitate de membră a Consiliului de Observatori al companiei. Declarația a fost făcută după ședința Guvernului din 15 iulie, relatează TVR Moldova.

Potrivit Carolinei Novac, donația a fost făcută în urmă cu aproximativ două săptămâni și a fost direcționată către ONG-ul „Comunitate, Copil și Familie”.

„Cred că două săptămâni în urmă am realizat o donație, cu tot cuantumul întreg al ultimei remunerații primite, către ONG-ul «Comunitate, Copil și Familie». Toată remunerația va fi utilizată pentru achiziția unei case pentru o mamă cu opt copii”, a declarat secretara de stat.

„Remunerația membrilor Consiliului de Observatori nu este stabilită de mine și nici de partea moldovenească”, a declarat Carolina Novac, secretară de stat la Ministerul Energiei (ME), după ce în spațiul public au apărut discuții critice legate de remunerația pe care a încasat-o în 2025 în calitate de membră a Consiliului de Observatori al companiei Moldovagaz. Potrivit declarației sale de avere, anul trecut, Novac a obținut venituri salariale de 2,25 milioane de lei de la Moldovagaz, adică peste 187 de mii de lei pe lună.

Pe 30 iunie, într-o postare pe pagina sa de Facebook, Carolina Novac a venit cu mai multe explicații, susținând că, în ultimii ani, reprezentanții Agenției Proprietății Publice (APP) au propus „reducerea semnificativă a acestor remunerații”, însă, conform acesteia, propunerile „au fost blocate de reprezentanții Gazprom”.

„Înțeleg foarte bine de ce acest subiect stârnește reacții. Într-o țară în care salariul mediu și salariul minim sunt mult sub nivelul remunerării unui membru al Consiliului de Observatori al SA Moldovagaz, întrebările oamenilor sunt firești și legitime. (…) Remunerația membrilor Consiliului de Observatori nu este stabilită de mine și nici de partea moldovenească. Nu reflectă referința cuantumului vehiculat pe alte platforme. Ea a fost aprobată încă din anul 2014, în baza unor decizii corporative ale Moldovagaz”, a declarat Novac.

Anul trecut, Carolina Novac a încasat venituri salariale de 546 444 de lei de la ME și 2 250 550 de lei din calitatea de membră a Consiliului de Observatori al companiei Moldovagaz. Totodată, potrivit declarației sale de avere, în 2025 a obținut o indemnizație de 21 601 lei de la Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costești”. În actul de avere mai sunt indicate venituri de 138 505 lei din obligațiuni de stat, precum și peste 91 de mii de lei pentru „deplasări de serviciu efectuate în străinătate ale personalului Ministerului Energiei”.

Carolina Novac a fost numită în funcția de secretară de stat la Ministerul Energiei în martie 2023. Funcția de membră a Consiliului de Observatori Moldovagaz, din partea Guvernului, o deține din mai 2025.