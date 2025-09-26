28 septembrie: ziua în care Moldova își decide direcția pentru următorii 4 ani

Alegerile parlamentare din 2025 nu lasă loc pentru amânări sau rezerve. Totul se decide într-o singură zi: duminică, 28 septembrie. În acea zi, fiecare cetățean, fie în țară, fie peste hotare, va avea de ales dacă își exercită dreptul sau îl cedează altora.

În trecut, fiecare scrutin a fost însoțit de acuzații de fraude, tentative de manipulare sau încercări de descurajare a alegătorilor. Lecția ultimilor ani e clară: singura garanție reală împotriva acestor practici este participarea masivă și activă a cetățenilor, atât în țară, cât și peste hotare. Cu cât mai mulți oameni își fac datoria civică, cu atât scade riscul ca votul să fie denaturat. Prezența la vot nu este doar un drept, ci și un scut împotriva celor care ar încerca să decidă viitorul țării în locul nostru.

Cozile de la Paris, Londra sau Milano din ultimii ani au devenit imaginea cea mai puternică a diasporei moldovenești. Mii de oameni au stat ore întregi la rând, nu pentru că le era ușor, ci pentru că au simțit că viitorul țării merită acest efort. Anul acesta, cu 301 secții în 41 de state, infrastructura electorală oferă condiții mai bune și șansa ca oamenii să nu mai fie nevoiți să stea ore întregi la cozi sau să bată sute de kilometri pentru a-și exercita dreptul de vot.

Dacă te afli peste hotare, îți este suficient un act moldovenesc:

Cartea de identitate / buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova; Cartea de identitate provizorie / buletinul de identitate provizoriu; Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv cu termenul de valabilitate expirat, dacă nu au intervenit și alte situații în care, potrivit prevederilor legale, acesta a devenit nevalabil.

Documentele emise de alte state nu pot fi folosite. Prezinți actul, semnezi în lista electorală suplimentară și primești buletinul de vot.

Votul nu este doar o alegere personală, ci și un act de responsabilitate față de societate. Fiecare buletin introdus în urnă înseamnă mai multă transparență și mai puține șanse pentru abuzuri. Atunci când cetățenii rămân pasivi, se creează terenul perfect pentru corupție, promisiuni false și decizii luate în spatele ușilor închise. Prin participarea activă, diaspora și alegătorii din țară transmit un mesaj unic: nimeni nu poate ignora voința oamenilor.

În acest efort comun, tinerii au un rol aparte. La scrutinele anterioare, participarea lor a crescut vizibil, iar implicarea lor a schimbat echilibrul votului. În 2025, generația care muncește și studiază peste hotare poate să își confirme puterea și să demonstreze că viitorul nu se lasă pe mâna altora.

Diaspora moldovenească a demonstrat deja, prin mobilizările din 2016, 2020 și 2024, că este o forță care poate decide echilibrul politic. Acum, responsabilitatea rămâne aceeași: să arătăm că viitorul nu se scrie fără vocea celor plecați.

Pe 28 septembrie, nu lăsa pe altcineva să decidă în locul tău. Informează-te, mergi la vot și folosește șansa care ți se oferă o singură dată.

* Acest articol face parte din campania „#EuVotez”, desfășurată cu scopul de a încuraja participarea activă la vot.