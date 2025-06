Pliculețele cu nicotină – interzise, mai multe restricții pentru fumători și amenzi mai mari. Pachetul de legi privind controlul tutunului, promulgat de președinție și publicat în Monitorul Oficial

Legea privind modificarea mai multor acte normative ce reglementează controlul tutunului în R. Moldova a fost promulgată de președinta Maia Sandu. Decretul a fost semnat pe 20 iunie 2025, după ce a fost votată în lectură finală de Parlament pe 29 mai 2025. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial pe 24 iunie 2025.

Aceasta prevede mai multe restricții pentru fumători și comercianții produselor din tutun și nicotină, amenzi mai mari pentru cei care le încalcă, interdicția plasării pe piață a pliculețelor cu nicotină și sancționarea medicilor care promovează produse din tutun sau conexe. Prevederile pachetului legislativ vor intra în vigoare la 12 luni după publicarea lor în Monitorul Oficial.

Tentative de influență prin opinii ale medicilor, articole în presă și deputați

Ziarul de Gardă a scris anterior că, în timp ce pachetul de legi, elaborat de Ministerul Sănătății, fusese votat în prima lectură de Parlament, mai multe site-uri publicau în mod constant și simultan articole aparent neutre, care promovau pliculețele cu nicotină ca fiind o alternativă „mai puțin dăunătoare”, care ar putea ajuta fumătorii să renunțe la țigări. Cei care făceau aceste recomandări erau unii medici locali, experți naționali și internaționali. Deși susțineau că nu au fost plătiți pentru opiniile lor, ZdG a constatat că unii dintre ei au realizat studii finanțate de companii din industria tutunului. Textele cu iz de promovare a industriei tutunului nu erau marcate ca fiind publicitare, iar majoritatea instituțiilor media care le publicau au negat că au primit bani pentru asta, în timp ce doar una a recunoscut că articolele reprezentau, de fapt, publicitate ascunsă. ZdG a mai constatat că subiectul pliculețelor cu nicotină ajunsese să aibă adepți și în Parlament, unindu-i în viziuni pe un deputat de la guvernare și pe unul din opoziția parlamentară.

Amendamentul lui Odnostalco

În lectura a doua, textul a fost completat cu o propunere venită din partea deputatului Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vladimir Odnostalco. El a înaintat un amendament care adaugă la aceste restricții pentru medici, pe lângă exprimarea opiniilor ce promovează produse ale industriei tutunului, și opiniile ce vizează produsele din industria alcoolului, produsele alimentare ultraprocesate și ale industriei farmaceutice. De asemenea, în proiectul votat în a doua lectură se regăsește și propunerea din amendamentului lui Odnostalco ce deschide o portiță pentru ca medicii să-și poată totuși exprima opiniile „profesionale, științifice sau clinice privind metode, produse sau abordări terapeutice este permisă, cu condiția ca aceasta să fie fundamentată pe date științifice validate, să respecte principiile medicinei bazate pe dovezi, să nu fie influențată de interese comerciale nedeclarate și să nu inducă în eroare publicul sau pacienții”. Aceste prevederi nu se regăseau în proiectul adoptat de Guvern.

Calea lungă a pachetului de legi și criticile unor deputați (din opoziție și de la putere)

Acest pachet de legi a avut o cale lungă de la aprobarea lui de către Guvern, în august 2024, până la votul în prima lectură, în martie 2025, și cel în lectură finală, la sfârșitul lunii mai 2025. În timpul unor audieri publice și la votul în prima lectură, doi deputați au criticat pachetul de legi privind controlul tutunului. Lilian Carp, deputat PAS, și Vladimir Odnostalco, deputat socialist în cadrul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, au exprimat rezerve în legătură cu impunerea unor restricții mai dure față de industria tutunului. Lilian Carp a atras atenția că pachetul de legi propus va stabili reglementări mai dure decât Directiva Uniunii Europene pe acest domeniu, la fel cum a atras atenția și EBA în opinia sa juridică. El a mai spus că există riscul de contrabandă cu anumite produse de tutun pe care R. Moldova intenționează să le interzică, făcând trimitere la pliculețele de nicotină.

Carp nu a votat. „Am plecat la conferința de presă”

Solicitat ulterior de ZdG, Lilian Carp a spus că, deși are rezerve față de eficiența acestuia, va vota pachetul de legi în a doua lectură „chiar cu condiții și mai dure”. Cu toate acestea, datele de pe site-ul Parlamentului arată că el nu a votat atunci când pachetul de legi a fost supus votului în a doua lectură. Deputatul a explicat pentru ZdG că, deși a participat la ședința dată, a trebuit să plece de urgență, înainte ca acest proiect să fie supus votului, pentru a participa la o conferință de presă privind probleme ce vizează situația din municipiul Chișinău.

„Eu am fost inițial, am prezentat proiectele mele, după care am plecat la conferința de presă, pentru că s-a luat decizia la partid ca comunicarea pe problemele orașului să o fac eu, datorită faptului că am candidat la primăria Chișinău. Eu am votat legea în prima lectură și am spus că în lectura a doua cu mare drag o votez. Dar am avut întrebări în ceea ce privește domeniul educației și dacă ei nu o să vină cu program în școli de prevenire – degeaba, putem să votăm legi și cu interzicerea fumatului. (…) Eu numai am plecat și următorul proiect era acesta. Dacă știam că e următorul, nici nu plecam. Mai întârziam acolo 10 minute”, a argumentat deputatul.

BCS: „Sunt întrebări legate de aplicarea legii”

Vladimir Odnostalco nu a răspuns la apelurile ZdG, având telefonul deconectat. Deputatul Grigore Novac a spus pentru ZdG că fracțiunea BCS nu a votat pentru acest pachet de legi „din cauza lacunelor și ambiguităților. Legea trebuie să fie clară. Sunt întrebări legate de aplicarea legii. Noi și în comisie am pus întrebări la care nu am primit răspuns cum o să fie aplicată la modul practic. De aceea, pentru a nu fi parte la un proiect neclar, noi nu am fost împotrivă, dar ne-am abținut.”

În lectură finală, pentru pachetul de legi privind controlul tutunului au votat în total 61 de deputați – 58 de la Partidul Acțiune și Solidaritate, 2 neafiliați și unul de la Blocul Comuniștilor și Socialiștilor. Împotrivă nu a votat nimeni, iar 20 de deputați – 2 de la PAS și 18 de la BCS, nu au votat.

Mai multe spații fără fumat

Noile reglementări prevăd extinderea spațiilor publice în care fumatul va fi interzis, aici fiind incluse și terenurile de sport, piscinele, parcurile acvatice, grădinile zoologice, plajele și pasajele pietonale subterane, precum și spațiile situate pe o rază de 10 metri de la punctele de acces în clădirile publice. Totodată, vor fi înăsprite amenzile pentru admiterea fumatului în locurile interzise. Acestea vor fi de până la 15 mii de lei pentru persoanele juridice, cu privarea dreptului de a desfășura o anumită activitate pe un termen de până la un an. Persoanele fizice care fumează în locuri interzise vor fi amendate cu până la 2250 de lei sau vor presta muncă neremunerată în folosul comunității – de la 40 la 60 de ore.

Semn unic de interzicere a consumului de tutun și nicotină

De asemenea, a fost introdus un semn unic de interzicere a fumatului, care ilustrează toate tipurile de produse: țigaretele convenționale, dispozitivele electronice, produsele din tutun încălzit și narghileaua. Acest semn va trebui aplicat inclusiv pe țigaretele electronice, flacoanele de reumplere, produsele din plante pentru fumat și va trebui să acopere 30% din suprafața ambalajului exterior.

Totodată, vor fi înăsprite sancțiunile pentru vânzarea către copii a produselor din tutun, care se vor ridica până la 20 de mii de lei, și va fi interzisă prezentarea produselor din tutun și a scenelor de consum în emisiuni TV, jocuri video și conținut destinat publicului tânăr.

Fără pliculețe cu nicotină și fără „recomandări” din partea medicilor

Proiectul interzice plasarea pe piață a pliculețelor cu nicotină, inclusiv a celor sintetice pentru uz oral. Încălcarea acestei interdicții va fi sancționată cu amendă de până la 4500 de lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice sancțiunea va fi de până la 15 mii de lei, cu privarea dreptului de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

O modificare legislativă se referă la lucrătorii medicali. Aceștia vor fi obligați să evite orice conflicte de interese și le va fi interzisă acceptarea contribuțiilor financiare și materiale, directe sau indirecte, din partea industriei tutunului. De asemenea, medicilor le va fi interzisă exprimarea opiniilor care promovează direct sau indirect produsele din tutun sau conexe „ca având un risc redus pentru sănătate, în scopul recomandării acestora în practica medicală ca alternative la fumat, inclusiv prin intermediul mass-mediei scrise, audiovizuale sau online”.