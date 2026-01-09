Peste 240 de vehicule deblocate și 160 de accidente în urma ninsorilor. Aprope 1600 de polițiști au intervenit

În contextul ninsorilor de pe 8 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că polițiștii din întreaga țară au acționat în regim intens pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere.

„Echipele de patrulare au intervenit prompt la solicitările cetățenilor, au fluidizat traficul, au deblocat mijloace de transport și au acordat sprijin participanților la trafic aflați în dificultate”, a menționat IGP.

1598 de polițiști, cu 669 de autospeciale, au fost implicați în misiuni pe trasee și în localități;

IGP a intervenit în 989 de cazuri, dintre care 234 au vizat situații generate de condițiile meteo;

160 de accidente rutiere, dintre care 134 produse din cauza ninsorii, soldate cu 7 persoane traumatizate;

242 de mijloace de transport au fost deblocate cu sprijinul polițiștilor.

„Poliția continuă patrularea și este permanent la datorie pentru a interveni rapid în orice situație de risc.”

Totodată, IGP îndeamnă conducătorilor auto să manifeste, în continuare, prudență sporită în trafic.