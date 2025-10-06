Peste 150 de mii de persoane din 30 de țări s-au adunat în PMAN de Ziua Națională a Vinului

Pe 4 și 5 octombrie 2025, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a găzduit cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, cel mai important eveniment dedicat patrimoniului vitivinicol al R. Moldova, potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).

Sărbătoarea s-a desfășurat sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” la care au participat 106 vinării, dintre care 43 mici producători locali.

Conform datelor MAIA, peste 150 de mii de vizitatori au participat la eveniment. Au fost prezenți oaspeți din peste 30 de țări. S-au vândut 9100 de carnete ale degustătorului, cu 82% mai mult decât în 2024. Au participat 106 vinării, dintre care 43 mici producători locali.

În deschiderea evenimentului, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a adresat un mesaj de recunoștință vinificatorilor și viticultorilor pentru munca și pasiunea lor.

„Astăzi celebrăm vinul — simbol al tradiției, al muncii și al identității noastre naționale. Îi onorăm pe vinificatorii și viticultorii noștri, care cu pasiune și răbdare duc mai departe această moștenire și îi dau valoare prin munca lor. (…) Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va continua să susțină vinificatorii prin politici clare, programe de sprijin și promovarea soiurilor autohtone, care reprezintă unicitatea noastră și avantajul competitiv pe piețele externe”, a menționat ministra.

În cadrul ceremoniei oficiale au fost acordate premii celor mai valoroase realizări din sectorul vitivinicol:

Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. a obținut Marele Premiu;

vinăria Divus Winery a fost distinsă cu Trofeul Creatorului de Vin;

Vinăria Bardar cu Trofeul Creatorului de Distilate.

Medalia „Petru Ungureanu” pentru cel mai iscusit oenolog al anului a fost acordată lui Ion Borta de la Cricova, iar Medalia „Nicolae Guzun” pentru cel mai bun viticultor a fost obținută de Vasile Dodon de la Călăraș Divin.

Un rol important în program l-a avut Școala Vinului, care a continuat să promoveze cultura consumului responsabil și educația enologică. Vizitatorii au putut participa la sesiuni tematice susținute de somelieri și degustători cu experiență internațională. Au fost prezentate soiurile autohtone, particularitățile regiunilor vitivinicole cu Indicație Geografică Protejată, regulile de asociere a vinului cu bucatele și tehnici de degustare profesionistă, scrie MAIA.

Programul a inclus și Curtea Țărănească, un spațiu în care au fost prezentate meșteșuguri tradiționale precum olăritul, sculptura în lemn, țesutul covoarelor și desenul în vin.