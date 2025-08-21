Peste 1000 de persoane s-au înscris la Marea Dictare Națională în primele trei zile

Peste 1000 de persoane s-au înregistrat la Marea Dictare Națională, ediția a III-a, care va avea loc pe 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale, anunță joi, 21 august, Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Potrivit MEC, înscrierile rămân deschise până pe 27 august, ora 23:59, Înregistrează-te aici.

Participanții vor primi foi, pixuri, apă și chipiuri, iar persoanele care vor obține cele mai bune rezultate la scrierea dictării vor fi premiate în cadrul unui eveniment public. Textul dictării va fi anunțat în dimineața concursului, pentru a păstra surpriza momentului și a asigura condiții egale pentru toți participanții.

La eveniment sunt așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023.

„Marea Dictare Națională nu este doar o competiție lingvistică, ci și o sărbătoare a unității culturale, deschisă tuturor celor care iubesc limba română: cadre didactice, elevi, studenți, profesioniști din orice domeniu”, a spus ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun în cadrul evenimentului de lansare.

Evenimentul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova și are drept scop celebrarea limbii române.