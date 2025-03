Peste 100 000 de oameni au protestat la Belgrad și au cerut „un stat de drept, fără corupție, minciună, presiuni mediatice, persecuții”

Peste 100 000 de protestatari au ieșit pe străzile Belgradului sâmbătă, 16 martie, în una dintre cele mai mari manifestații care s-au desfășurat în Serbia în ultimele decenii, cu studenți și muncitori confruntându-se cu forțele de ordine și susținători ai președintelui Aleksandar Vucic, relatează Reuters.

Serbia a fost marcată de luni, 10 martie, de proteste antiguvernamentale după tragedia din 1 noiembrie de la Novi Sad, acolo unde un acoperiș al gării s-a prăbușit și au murit 15 oameni. Valul de manifestații reprezintă o provocare majoră pentru președintele Vucic, care se află la putere în Serbia de 12 ani, fie în actuala calitate, fie în cea de premier.

O sursă din sectorul securitate și martorii au estimat numărul participanților la peste 100 de mii.

Guvernul neagă acuzațiile de corupție și incompetență și susține că serviciile occidentale de informații sprijină un efort pentru destabilizarea Serbiei.

Deși protestele au fost în general pașnice, poliția a anunțat că o mașină a intrat într-o coloană de protestatari în suburbiile Belgradului, rănind trei persoane, iar un grup de bărbați au atacat și rănit un student în centrul capitalei.

Poliția a precizat că a reținut 13 persoane în timpul incidentelor din cursul nopții și din dimineața zilei de 15 martie. Trei bărbați au fost luați în custodia autorităților după ce au atacat tractoare ale fermierilor pro-Vucic, care erau parcate în zona Parcului Pionirski, unde au campat susținătorii guvernului.

Studenții sârbi vor „un stat normal, un stat de drept”

Belgrade is the world today.



This is by far the largest protest in Serbia’s history 🇷🇸 pic.twitter.com/3BFYP61cWf