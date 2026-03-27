Peskov: Putin nu a propus colectarea de bani de la business pentru război, dar a salutat ideea „contribuțiilor voluntare” la buget

Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că Vladimir Putin, la o întâlnire cu ușile închise cu oamenii de afaceri, nu a propus contribuții voluntare la buget pentru finanțarea războiului.

Publicația The Bell a relatat despre această propunere pe 26 martie. Potrivit acesteia, ideea de a „zgudui afacerile în această perioadă dificilă pentru țară” ar fi venit de la directorul executiv al Rosneft, Igor Sechin, care a menționat-o într-o scrisoare adresată lui Putin, scrie Meduza.

Răspunzând solicitărilor jurnaliștilor de a comenta aceste informații, Peskov a declarat că „nu este adevărat că ideea a venit de la Igor Sechin. Nu este adevărat că s-a spus că banii sunt pentru «SVO». Nu este adevărat că Putin a făcut o astfel de solicitare.”

Potrivit secretarului de presă al lui Putin, în timpul întâlnirii, unul dintre participanți a declarat că a considerat necesar să acorde statului „o anumită sumă mare, foarte mare de bani, și că aceasta a fost decizia familiei sale”.

Potrivit lui Peskov, omul de afaceri a subliniat că „majoritatea covârșitoare a participanților la întâlnire și-au început afacerile în anii 1990 și, bineînțeles, aceste începuturi au fost legate, într-un fel sau altul, de stat”. „Mulți consideră că este de datoria lor să facă astfel de contribuții”, a declarat secretarul de presă al președintelui rus.

„Aceasta nu a fost inițiativa președintelui Putin, deși, desigur, șeful statului a salutat o astfel de inițiativă”, a adăugat Peskov.

Secretarul de presă al lui Putin a refuzat să numească omul de afaceri care a considerat necesar să doneze „o sumă foarte mare” la buget. „A fost o întâlnire cu ușile închise, pentru a nu oferi detalii”, a declarat el.

Întâlnirea cu ușile închise a lui Putin cu oamenii de afaceri a avut loc după congresul Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia, scrie Meduza.

The Bell a relatat că oligarhul rus Suleiman Kerimov ar fi promis să doneze 100 de miliarde de ruble la buget. Potrivit publicației, mai mulți alți oameni de afaceri și-au exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a face contribuții.