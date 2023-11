FOTO Persoanele private de libertate își exercită dreptul la vot

Persoanele private de libertate își exercită dreptul la vot în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare, transmite Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). Până la ora 13:00, 769 de persoane dintre cele 1148 de persoane cu drept de vot la alegerile locale generale și-au exprimat opțiunea.

„Persoanele private de libertate își exercită dreptul la vot, în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Așadar, persoanele deținute pe baza unui mandat de arest până la pronunțarea sentinței judecătorești, persoanele condamnate la închisoare (privațiune de libertate) a căror sentință nu este definitivă, cele care execută o sancțiune contravențională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privațiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă, persoanele în privința cărora este aplicată măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu precum și cele deținute în instituțiile penitenciare pot vota la locul aflării, dacă domiciliază sau își au reședința temporară în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi în a cărei rază teritorială își are sediul instituția respectivă. Aceste categorii vor fiind înscriși în lista electorală de bază pentru votarea la locul aflării, în ziua scrutinului electoral.

În acest sens, instituțiile penitenciare de comun cu secțiile de vot din raza dislocării penitenciarului au dotat săli special amenajate cu urne și cabine de vot pentru desfășurarea alegerilor”, se arată într-un comunicat de presă emis de ANP.