Percheziții într-un dosar de falsificare a documentelor oficiale. Acte de identitate și ștampile false, găsite în urma descinderilor. Trei bărbați, reținuți

Oamenii legi au desfășurat percheziții într-un dosar penal privind falsificarea documentelor oficiale, anunță luni, 17 noiembrie, Poliția de Frontieră. Trei bărbați au fost reținuți pentru 72 de ore, ulterior la doi dintre ei a fost aplicat arestul preventiv pentru 30 de zile.

Activitatea infracțională viza confecționarea și utilizarea unor documente oficiale falsificate, inclusiv acte de identitate, permise eliberate de diverse autorități, diplome de studii, ștampile notariale și ștampile ale instituțiilor publice sau statale din R. Moldova și din alte state europene.

Astfel, au fost efectuate percheziții la domiciliile și în automobilele unor suspecți.

În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe bunuri, precum două mijloace de transport, telefoane mobile, documente de identitate emise pe numele altor persoane, precum și sume de bani în valută străină. „Toate obiectele ridicate urmează a fi supuse expertizării, pentru stabilirea rolului acestora în activitatea infracțională.”

„Ca rezultat al măsurilor întreprinse de către angajații DR Vest, trei bărbați cu vârste între 22 și 53 de ani au fost reținuți pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a dispus aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în privința a doi dintre suspecți, în timp ce al treilea colaborează cu ancheta și este cercetat în libertate”, a preciza Poliția de Frontieră.

În baza probatoriului acumulat, persoanele vizate sunt cercetate penal conform art. 361 alin. (2) lit. b) din Codul penal pentru falsificarea actelor oficiale.