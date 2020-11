Pavel Filip povestește cum pe timpul lui Plahotniuc PDM l-a susținut pe Igor Dodon la alegerile prezidențiale din 2016: A fost o greșeală

Liderul PDM recunoaște și el că în 2016 formațiunea care era condusă la acel moment de Vladimir Plahotniuc, deși a anunțat suportul public pentru Maia Sandu, l-a susținut de fapt pe Igor Dodon. Pavel Filip spune că secretariatul partidului, prin coordonatorii de raioane, a transmis tuturor organizațiilor teritoriale să-l susțină de fapt pe Igor Dodon. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Politica de la TV8.

Filip spune că nu cunoaște multe detalii pentru că în 2016 nu era implicat în campania electorală, iar despre acest lucru i-au povestit liderii organizațiilor teritoriale.

„Eu în vara anului trecut am mers foarte mult în teritoriu și în fiecare zi am vizitat câte 1-2 Organizații Teritoriale. Eram în opoziție și oamenii invocau dfierite nemulțumiri care au dus partidul în opoziție și multe Organizații Teritoriale spuneau că a fost o greșeală când a fost declarată susținerea pentru Maia Sandu, dar secretariatul și acei coordonatori care veneau din secretariat spuneau să voteze pentru Igor Dodon. Erau cam 30 de coordonatori care aveau un raion în gestiune. Pentru mine nu că a fost o noutate, dar m-am convins mai tare când mi-au spus”, a declarat liderul PDM.

Pavel Filip spune că nu știe care a fost motivul exact pentru care Vladimir Plahotniuc a acționat astfel, dar presupune că pur și simplu nu îi era convenabilă candidatura Maiei Sandu.

„Eu nu am asistat la înțelegerile pe care le-a avut sau nu cu Igor Dodon și care a fost logica lui Plahotniuc, care până la urmă a dus partidul în opoziție și tocmai acum ca partid am revenit din starea în care ne-am aflat, după ce am încasat o serie de lovituri și sunt mulțumit că am trecut pentru că azi PD este cu adevărat o formațiune politic independentă. Logica e că probabil contracandidatul îi convenea mai puțin decât cel pe care l-a susținut. Oamenii din teritoriu au fost revoltați, dar asta nu înseamnă că au acționat așa cum li s-a spus de la secretariat”, a încheiat Pavel Filip.