Joi, 19 februarie 2026, liderul regimului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a primit Ordinul Bisericii Ortodoxe Ruse al binecredinciosului cneaz Daniil al Moscovei, gradul II. Distincția i-a fost acordată de Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii Kirill și înmânată de mitropolitul Tiraspolului și Dubăsarilor Savva. În 2008, Krasnoselski, fiind șeful așa-numitului MAI, a mai primit același ordin, dar de gradul III, scrie Zona de Securitate.

Krasnoselski i-a mulțumit Patriarhului Kirill pentru distincție.

„Mulțumesc Sanctității Sale, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii Kirill, pentru recunoașterea meritelor mele modeste, iar lui Dumnezeu, pentru posibilitatea și bucuria de a fi de folos. Aș dori să fac de multe ori mai mult în numele întăririi credinței ortodoxe, a legăturilor dintre biserică și societate”, a scris Krasnoselski.

La evenimentul de decorare a lui Krasnoselski, potrivit fotografiilor, au fost prezenți așa-numitul prim-ministru Alexandr Rozenberg, prim-adjunctul său Vitalii Neagu, așa-numitul ministru al apărării Oleg Obrucikov, vicepreședinta așa-numitului Soviet Suprem Galina Antufeeva și șeful așa-numitului Minister al Securității de Stat Valerii Ghebos.

În centru se află Vadim Krasnoselski, în dreapta lui arhiepiscopul Savva, în stingă lui Krasnoselski — Rozenberg, Antufeeva, Neagu, Obrucikov, Gebos.

Cu o săptămână înainte de decorarea lui Vadim Krasnoselski, patriarhul Kirill a înmânat un ordin similar directorului Serviciului Federal de Executare a Pedepselor din Rusia, Arkadi Goste v. FSIN administrează închisorile rusești, inclusiv pe cea în care a fost otrăvit opozantul Aleksei Navalnîi. Patriarhul a menționat contribuția lui Goste v la „asigurarea legalității” și a subliniat cooperarea dintre FSIN și biserică, datorită căreia deținuții, potrivit spuselor sale, au posibilitatea să participe la slujbe și la taine. Anterior, o distincție bisericească similară a primit purtătoarea oficială de cuvânt a MAE al Rusiei, Maria Zaharova.

Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii Kirill (în lume — Vladimir Gundiaev) conduce Biserica Ortodoxă Rusă din 2009. În anii 1990 și 2000, el a fost unul dintre cei mai influenți ierarhi ai BOR, a coordonat relațiile externe ale bisericii și a participat activ la formarea conceptului așa-numitei „lumi ruse” — un model ideologic care presupune unitatea culturală și spirituală a Rusiei, Ucrainei și Belarusului.

În repetate rânduri a fost ridicată problema posibilelor sale legături cu serviciile speciale sovietice. La începutul anilor 1990, Comisia Sovietului Suprem al Federației Ruse pentru investigarea activității KGB a publicat materiale potrivit cărora o serie de reprezentanți ai înaltului cler colaborau cu organele securității de stat ale URSS. În surse deschise, inclusiv în publicații bazate pe documente de arhivă, s-a afirmat că Kirill, în perioada activității sale în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, figura sub pseudonimul operativ „Mihailov”. Kirill neagă acest lucru.

După începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, patriarhul Kirill a adoptat o poziție care susține autoritățile oficiale ruse. În predicile sale a vorbit despre caracterul „metafizic” al conflictului, despre apărarea „valorilor tradiționale” și a spațiului spiritual, declarând de asemenea că militarii ruși, „care își îndeplinesc datoria militară”, pot conta pe iertarea păcatelor.

Patriarhul personal și prin structurile bisericești oficiale a participat la acte de binecuvântare legate de conflictul armat: în special, au fost binecuvântați militari și distincții militare, inclusiv cruci pentru combatanții armatei ruse.

El a susținut de asemenea discursuri în care i-a îndemnat pe soldați să rămână fideli jurământului lor și să „apere patria”, ceea ce surse occidentale și ucrainene interpretează drept susținere spirituală a războiului.