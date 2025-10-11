PAS, campion la cheltuieli pentru reclame pe Facebook în campania electorală
Sume între 93 de mii de euro și 500 de euro, atât au fost dispuși să cheltuie unii concurenți electorali pentru a se promova pe Facebook în perioada campaniei electorale pentru parlamentarele din 2025. Analiza a fost publicată de Comunitatea Watchdog și reprezintă date cumulate în perioada 31 august – 29 septembrie, despre concurenții electorali ce au cheltuit peste 100 de euro pe reclame pe Facebook.
Potrivit analizei, în această campanie, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a cheltuit cel mai mult în promovarea formațiunii pe Facebook – 93 386 de euro pentru 826 reclame.
Pe locul doi s-a clasat Blocul Alternativa – 33 346 de euro pentru 639 de reclame. Acesta este urmat de candidatul independent Andrei Năstase – 28 394 de euro pentru 230 de reclame.