Partidele politice anti-Kremlin „Rusia Pașnică” și „Rassvet”, numite „agenți străini”

Ministerul Justiției din Rusia a declarat vineri, 6 noeimbrie, partidele politice anti-Kremlin Rusia „Pașnică” și „Rassvet” drept „agenți străini” pe baza acuzațiilor că răspândesc informații false despre guvern și discreditează sistemul electoral al țării, scrie The Moscow Times.

„Rusia Pașnică” a fost fondată la începutul acestui an de un grup de figuri ale opoziției exilate, conduse de fostul consilier local din Moscova și deținut politic Ilia Yașin, pentru a uni mișcarea fragmentată antirăzboi din Rusia și, în cele din urmă, pentru a contesta regimul președintelui Vladimir Putin.

Într-o declarație, Yașin a spus că partidul său „refuză” să accepte desemnarea Ministerului Justiției și i-a acuzat pe Putin și administrația sa că sunt „agenți străini”.

„Sub pretextul unui fals patriotism, acești oameni servesc interesele Chinei și transformă țara noastră într-o simplă anexă a resurselor Chinei”, a spus el.

Între timp, „Rassvet”, fondată de Ecaterina Dunțova, candidată la președinție în 2024, a negat acuzațiile că ar fi primit finanțare străină și a sugerat că desemnarea Ministerului Justiției este ilegală.

„Astăzi, autoritățile și-au confirmat intenția de a interzice complet activitatea opoziției și partidele politice de opoziție în Rusia”, a declarat partidul într-un comunicat.

Nici „Rusia Pașnică”, nici „Rassvet” nu sunt partide politice înregistrate oficial.

Vineri, Ministerul Justiției a adăugat pe lista sa de „agenți străini” alte câteva persoane și entități, inclusiv activista feministă și poeta Galina Rîmbu, publicistul Boris Grozovskî, jurnalistul Marat Temirov, precum și activiștii Liudmila Garina și Nikita Rodkin și Marat Temirov.

Separat, Ministerul Justiției a adăugat 10 figuri ale opoziției exilate pe lista nou creată de persoane supuse „măsurilor restrictive temporare”, inclusiv jurnaliștii Iurî Dud și Alexander Nevzorov, precum și politicienii Leonid Volkov și Dmitrî Gudkov.

Putin a înființat registrul în august, prima listă cu 12 figuri ale opoziției fiind adăugată pe 23 octombrie.

Experții juridici descriu includerea pe listă ca o formă de „moarte civică”, deoarece celor adăugați li se refuză sprijinul consular la ambasadele rusești din străinătate și li se interzice să vândă proprietăți rusești, printre alte restricții.