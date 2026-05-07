Parlamentul schimbă regulile jocului: limba română devine unica limbă de lucru în Legislativ. Deputații au votat în prima lectură noul Cod

Un document care stabilește limba de lucru în legislativ, reglementează procedura luărilor de cuvânt în ședințele plenare, propune introducerea „Zilei opoziției” și „Ora Guvernului” a fost votat în prima lectură de deputați. Noile reguli au fost incluse în proiectul Codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului.

Conform unui comunicat, Codul cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului stabilește că limba de lucru în legislativ este limba română. Astfel, proiectele nu vor mai fi prezentate sau traduse în limba rusă, cum se întâmplă în prezent.

„Actele normative ale Parlamentului se întocmesc şi se adoptă în limba română, cu traducerea acestora în alte limbi, după caz”, se arată în document.

Totodată, durata luărilor de cuvânt nu va depăși 5 minute pentru fracțiuni și 3 minute pentru deputați. În cazul declarațiilor pe marginea subiectelor care nu se regăsesc în ordinea de zi, timpul alocat fracțiunilor va fi de 7 minute, iar deputaților – 5 minute. Proiectul mai propune ca timpul alocat pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri în cadrul dezbaterilor să fie de 60 de minute. Timpul alocat va putea fi extins cu votul majorității deputaților aleși.

De asemenea, printre noutățile propuse se regăsesc prevederi menite să prevină traseismul politic.

„Nu va fi permisă modificarea configurației politice rezultate în urma alegerilor parlamentare. Deputații neafiliați, care au părăsit o fracțiune parlamentară, nu vor putea adera la o altă fracțiune. La fel, nu vor putea fi constituite fracțiuni parlamentare ale partidelor politice care nu au acces în Parlament în urma scrutinului electoral, precum și ale celor interzise sau declarate neconstituționale”, a precizat Legislativul.

Proiectul introduce și „Ora Guvernului”. În timpul sesiunilor ordinare, Biroul permanent va stabili o zi dedicată dezbaterilor politice, la care vor participa miniștrii sau prim-ministrul.

„Aceste dezbateri vor avea loc la solicitarea fracțiunilor parlamentare, cel puțin o dată pe lună”, a menționat Parlamentul.

De asemenea, se propune introducerea „Zilei opoziției”. Astfel, pentru prima ședință în plen din fiecare a șasea săptămână a sesiunii parlamentare, Biroul permanent va include pe ordinea de zi subiectele propuse de fracțiunile parlamentare din opoziție, de deputații independenți și de cei din opoziție.

Inițiativa legislativă se mai referă și la organizarea dezbaterilor asupra subiectelor incluse pe ordinea de zi.

„Cadrul de dezbateri va fi stabilit de Biroul permanent, în funcție de complexitatea subiectelor. De asemenea, Biroul permanent va decide, de comun acord cu președinții fracțiunilor parlamentare și ai comisiilor permanente, ora desfășurării votului.”

Anterior, documentul a fost consultat cu toate fracțiunile parlamentare și a fost avizat de Guvern. Pentru lectura a doua, documentul va fi comasat cu proiectul de lege cu privire la statutul, conduita și etica deputatului în Parlament.