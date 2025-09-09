Parlamentul European anunță că va face „tot posibilul” pentru ca Ucraina să devină stat membru al UE: „Aparține familiei europene”

Într-un raport al Comisiei pentru afaceri externe, votat în plenul Parlamentului European 418 voturi pentru, 135 împotrivă și 41 abțineri, deputații europeni încurajează guvernul ucrainean să mențină ritmul de implementare a reformelor legate de integrarea europeană a Ucrainei, potrivit comunicatului oficial al Legislativului European.



„Cu ajutorul unor reforme solide, Ucraina poate atinge obiectivul de a adera la Uniunea Europeană, unde îi este locul. Consolidarea instituțiilor democratice este și va rămâne esențială, la fel ca și continuarea reformelor judiciare și anticorupție, consolidarea autorităților locale și regionale și menținerea pluralismului parlamentar. De asemenea, admirăm rolul pe care societatea civilă ucraineană îl joacă în procesul de reformă. În calitate de Parlament, dorim să transmitem un semnal clar că Ucraina aparține familiei europene și că vom face tot posibilul pentru ca aceasta să își ocupe locul care i se cuvine cât mai curând posibil”, a declarat raportorul Michael Gahler (PPE, Germania) după vot.



Astfel, deputații europeni doresc ca Ucraina să accelereze reformele în domeniul statului de drept, al justiției și al combaterii corupției.

Aceștia subliniază importanța unor procese de selecție transparente și bazate pe merite pentru organismele judiciare și anticorupție și solicită Ucrainei să intensifice reformele în domeniul statului de drept și al administrației publice, precum și măsurile anticorupție, „deoarece progresele în aceste domenii sunt esențiale nu numai pentru aderarea la UE, ci și pentru reconstrucția și încrederea economică de succes”.

De asemenea, Parlamentul European îndeamnă Comisia Europeană să deschidă grupuri de negociere pentru a avansa cât mai rapid posibil candidatura Ucrainei la aderarea la UE, sub rezerva continuării punerii în aplicare a normelor UE și a finalizării reformelor deja lansate.

Raportul exprimă, de asemenea, profunda îngrijorare cu privire la schimbarea poziției Statelor Unite față de războiul de agresiune al Rusiei sub președinția lui Donald Trump. Având în vedere aceste evoluții, deputații subliniază că UE și statele sale membre trebuie să rămână aliații strategici ai Ucrainei și ar trebui să își consolideze rolul de lider în sprijinirea luptei Ucrainei pentru suveranitate, pace și justiție.

Aceștia iau act de recenta întâlnire dintre președintele Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska și subliniază că aceasta contrastează în mod flagrant cu escaladarea masivă a atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei, care demonstrează încă o dată că Rusia nu este deloc interesată de pace, ci mai degrabă de subjugarea Ucrainei.

De asemenea, aceștia îi solicită președintelui Trump să pună în aplicare anunțul său potrivit căruia Statele Unite vor adopta sancțiuni economice suplimentare ferme împotriva Rusiei și a țărilor care alimentează mașina sa de război. În plus, deputații europeni își reafirmă angajamentul ferm de a asigura garanții de securitate pentru Ucraina și declară că trebuie luate toate măsurile necesare pentru a consolida forțele armate și industria de apărare a Ucrainei.