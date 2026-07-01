O tânără din Letonia a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru escrocherie: prejudiciu cauzat este de peste 200 000 lei. Aceasta urmează a fi expulzată

O tânără de 18 ani, cetățeană a Letoniei, a fost condamnată la 3 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, a anunțat miercuri, 1 iulie, Procuratura Generală (PG).

Totodată, instanța i-a dispus și o amendă în mărime de 4 000 unități convenționale (200 000 de lei).

Potrivit materialelor cauzei penale, în perioada 15 – 26 martie 2026, femeia, împreună cu alte persoane aflate în curs de identificare, a participat la o schemă de înșelăciune organizată, având drept scop obținerea ilegală a bunurilor victimei prin inducerea acesteia în eroare.

Astfel, pe 26 martie 2026, în timp ce se afla la domiciliu, victima a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută care s-a prezentat drept operator de telefonie fixă și i-a solicitat date personale sub pretextul prelungirii contractului.

„La scurt timp, victima a fost contactată din nou, de pe un alt număr de telefon, de o persoană care s-a prezentat drept angajată a Băncii Naționale a Moldovei. Aceasta i-a comunicat că ar fi fost ținta unor tentative de escrocherie și că există riscul contractării unor credite frauduloase pe numele său”, a scris PG.

Ulterior, victima a fost ținută la telefon o perioadă îndelungată, fiind informată despre presupuse verificări oficiale și o posibilă percheziție la domiciliu. Totodată, i s-a spus că banii pe care îi deține ar putea fi ridicați și nu i-ar mai fi restituiți.

„Sub acest pretext, victima a fost determinată să adune toate mijloacele bănești pe care le păstra la domiciliu, în sumă de 127 000 lei, 2 000 dolari și 260 euro, la care ulterior s-a solicitat și o sumă suplimentară de 34 500 lei, cu scopul de a fi transmise pentru «verificare și control»”, a precizat PG.

După ce a pregătit banii, victimei i-a fost comunicat un cuvânt de identificare („Oxana”), pe care trebuia să îl spună persoanei ce urma să ridice pachetul.

La scurt timp, la domiciliul victimei s-a prezentat tânără de 18 ani, care, după confirmarea cuvântului-cheie comunicat anterior, a preluat pachetul cu bani. Ulterior, aceasta a transportat mijloacele bănești într-o altă locație, conform instrucțiunilor primite prin mesaje, după care a părăsit locul faptei.

După transmiterea mijloacelor bănești, victima a fost în continuare ținută la telefon și indusă în eroare cu privire la presupuse verificări și existența unor bancnote falsificate. Ulterior, aceasta a realizat că a fost înșelată, iar banii au fost sustrași, prejudiciul cauzat victimei fiind estimat la peste 200 000 de lei.

În ședința de judecată, inculpata și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, exprimând regret pentru fapta comisă.

„Inculpata a comunicat că, fiind la domiciliul său din Riga, Letonia a găsit o ofertă de muncă avantajoasă pe canalul Telegram ca și «curier» în R. Moldova. Așa-zisul angajator i-a închiriat apartament în Chișinău și îi dădea indicații exacte ce să facă.”

Instanța a dispus, de asemenea, expulzarea inculpatei de pe teritoriul R. Moldova după executarea pedepsei, măsura urmând a fi pusă în executare de Inspectoratul General pentru Migrație.

