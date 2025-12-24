O tânără din Hâncești, care a ademenit pentru trafic de droguri un adolescent, a fost condamnată la 5 ani închisoare.

O tânără de 26 de ani din Hâncești a fost condamnată la 5 ani și jumătate de închisoare pentru trafic de droguri, anunță miercuri, 24 decembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Totodată, în 2023 aceasta a transportat și vândut drogurile cot la cot cu un adolescent de 13 ani, pe care a recunoscut că l-a convins să se implice.

Tânăra, mama adolescentului de 13 ani și concubinul acesteia au fost reținuți, după ce ar fi pus în vânzare droguri în mai multe locații din Chișinău, inclusiv în curțile unor blocuri de locuit.

Astfel, în urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 1 kg de droguri de tip alfa-PVP („sare”), peste 300 grame de „Ecstasy”, au fost găsite și cantități mai mici de marijuana, care ar fi urmat să ajungă în penitenciar la celălalt fiu al mamei adolescentului implicat.

Potrivit PCCOCS, mama adolescentului și concubinul acesteia au fost trimiși în judecată pentru examinarea cauzei, timp în care aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.