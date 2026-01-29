O piață din București, dedicată lui Ilie Ilașcu, simbol al luptei pentru identitatea românească

Capitala României are, de joi, 29 ianuarie, un spațiu public care poartă numele eroului Ilie Ilașcu, a anunțat europarlamentarul român Eugen Tomac.

Denumirea „Piața Ilie Ilașcu” a fost votată cu unanimitate de voturi în Consiliul General al Municipiului București, „în memoria unui român care a luptat neîncetat pentru apărarea limbii române și a valorilor naționale în Republica Moldova”.

„Îi mulțumesc Primarului General, domnului Ciprian Ciucu, și domnului Prefect, Andrei Nistor, pentru deschiderea de a sprijini acest demers cu o semnificație deosebită pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului! Ilie Ilașcu a fost condamnat la moarte de către un tribunal separatist transnistrean, la ordinul Kremlinului, pentru că a apărat integritatea și demnitatea R. Moldova”, a scris Tomac.

Piața Ilie Ilașcu va fi amenajată la intersecția străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa și cu strada Tony Bulandra din Sectorul 2 al Bucureștiului.

Ilașcu a fost deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova, fost membru al Parlamentului României. Acesta a murit la București pe 17 noiembrie, la 73 de ani.