O persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs în apropierea localității Onești

Polițiștii din Hîncești anunță despre producerea unui accident rutier produs pe 4 octombrie, pe traseul R33, în apropierea localității Onești, soldat cu decesul unei persoane, iar alte două traumatizate.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 42 de ani, aflat la volanul unui Mercedes, în care se mai aflau doi pasageri bǎrbați, de 42 și, respectiv, 60 de ani, se deplasa din direcția Onești spre Hîncești.

„La un moment dat, din motive care urmeazǎ a fi stabilite, șoferul ar fi pierdut controlul maşinii, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un pilon. În urma impactului, pasagerul de 42 de ani a decedat pe loc”, potrivit IGP.

Șoferul și pasagerul de 60 de ani au fost transportați la Spitalul Raional Hîncești pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Pentru stabilirea dacǎ era sau nu în stare de ebrietate, conducătorului auto i-au fost prelevate probe biologice.