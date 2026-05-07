O nouă ediție a programului pentru tineri de stagii plătite în serviciul public a fost lansată. Premierul: „Învățați, investiți în voi și veți reuși”

O nouă ediție a programului comun de stagii al Guvernului și al Uniunii Europene a fost lansat joi, 7 mai, anunță Executivul. În ediția 6.1, sunt disponibile 146 de locuri de stagiu în 48 de autorități publice, iar tinerii vor beneficia de o bursă lunară, neimpozabilă, în valoare de 3500 de lei.

Premierul Alexandru Munteanu a menționat că programul de stagii oferă tinerilor posibilitatea de a înțelege mai bine modul de funcționare a statului, de a-și valorifica abilitățile și de a descoperi domeniile în care pot contribui la dezvoltarea R. Moldova.

Totodată, Munteanu i-a încurajat pe studenți să investească permanent în propria formare, să rămână deschiși la oportunități și să abordeze cu încredere schimbările generate de o lume tot mai dinamică, inclusiv de noile tehnologii.

„Fiecare tânăr are un talent care trebuie descoperit și valorificat. Învățați, investiți în voi și veți reuși”, a spus prim-ministrul.

Potrivit Guvernului, studenții au aflat despre condițiile de participare și oportunitățile oferite de stagiile plătite în serviciul public. Programul permite stagiarilor să acumuleze experiență practică și să se implice direct în activitatea instituțiilor.

Stagiile se realizează în cadrul Secretariatului Parlamentului R. Moldova, Aparatului Președintelui R. Moldova, Cancelariei de Stat, ministerelor și autorităților administrative din subordinea acestora, autorităților administrative centrale subordonate Guvernului, autorităților publice autonome. Candidații pot depune formularul de participare concomitent la cel mult 5 autorități-gazdă.

Perioada de aplicare pentru ediția curentă este 1-15 mai 2026, iar depunerea dosarelor se face prin intermediul stagii.gov.md.